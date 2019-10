Damiano Er Faina ha tradito Sharon? Arriva la confessione di Giulia Giannini

Damiano Er Faina è il re del web ma, negli ultimi mesi, ha fatto conoscere anche il suo lato tenero e innamorato grazie alla partecipazione a Temptation Island Vip insieme alla sua fidanzata Sharon Macrì. Er Faina e Sharon hanno deciso di lasciare il programma di Canale 5 insieme come una coppia eppure, nelle ultime ore, qualcosa è successo. Sta facendo il giro del web la notizia secondo cui Damiano avrebbe tradito la sua Sharon con una transessuale. E la notizia è stata lanciata proprio da Giulia Giannini, la diretta interessata. Che cosa ha rivelato riguardo a Damiano Er Faina e al tradimento nei confronti di Sharon Macrì?

Giulia Giannini su Damiano Er Faina: parlava male delle famiglie arcobaleno eppure…

La rivelazione choc è stata fatta da Giulia Giannini per il settimanale Nuovo. “L’ho contattato sui social, lui sapeva chi fossi” ha così affermato. “Il signorino ha parlato male delle famiglie arcobaleno, ma è venuto a letto con me: e, alla fine, mi ha lasciato in una camera d’albergo, dicendomi che doveva andare dalla sua fidanzata” ha poi rivelato Giulia Giannini al noto settimanale. Dunque Damiano si è pentito ed è voluto tornare subito tra le braccia della sua Sharon Macrì? Giulia Giannini racconta anche alcuni dettagli sull’incontro con il re del web: “Si è autoinvitato a casa mia per prendere un caffè, ho ancora i messaggi. Gli ho lasciato il mio numero e in un quarto d’ora era da me“.

Giulia Giannini e l’incontro con Damiano Er Faina: come replicherà il re del web?

“Mi trovavo in un bed and breakfast, ma lui forse pensava che fosse un’abitazione privata” ha rivelato ancora Giulia Giannini a Nuovo. “C’erano le telecamere, comunque io ho tenuto le chat e il numero. Poi non l’ho più sentito” ha raccontato per poi ribadire il pensiero di Damiano Er Faina sulle famiglie arcobaleno. E infatti: “Pensavo che fosse più intelligente. Quando dice certe cose sulle coppie di fatto e sulle famiglie arcobaleno divento nera”.

Le parole di Giulia non sono certo passate inosservate né tra i fan della coppia formata da Damiano e Sharon Macrì né tra le famiglie arcobaleno. Adesso Er Faina dovrà pur difendersi. Come replicherà il re del web a queste dichiarazioni?