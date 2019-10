Nathaly Caldonazzo e il feeling speciale con un tentatore: c’è del tenero?

Nathaly Caldonazzo ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island Vip insieme al suo ormai ex fidanzato Andrea Ippoliti. Sì perché sappiamo benissimo come è andata a finire tra i due. Andrea si è avvicinato un po’ troppo alla single Zoe e, alla fine, hanno deciso di uscire dal programma da separati. Eppure la Caldonazzo sembra essere tornata a sorridere al fianco di un tentatore di Temptation. Si tratta di Riccardo Colucci che, nel programma, si era molto avvicinato a Delia Duran, la fidanzata dell’attore Alex Belli. La bellissima Nathaly e Riccardo sono stati beccati insieme ma che cosa c’è tra di loro?

Nathaly Caldonazzo e il tentatore Riccardo stanno insieme? Beccati a Roma

Nathaly Caldonazzo e Riccardo Colucci sono stati fotografati insieme dal settimanale Nuovo. Non è ancora chiaro se tra di loro ci sia qualcosa di più che una semplice amicizia nata grazie all’esperienza comune di Temptation Island Vip eppure la complicità tra di loro traspare. Nathaly e il bel tentatore hanno ben ventuno anni di differenza ma se fosse davvero amore si sa, in amore l’età non conta. Riccardo Colucci e la Caldonazzo sembrano felici per le vie di Roma. Sta davvero nascendo una nuova coppia?

Nathaly Caldonazzo torna a parlare di Andrea: “Pugnalate al petto”

Se son rose fioriranno ma intanto questa sera, giovedì 31 ottobre 2019, andrà in onda su Canale 5 uno speciale su questa edizione di Temptation Island Vip. “Questa sera saremo di nuovo a Temptation island ma non credo che lo vedrò…” ha scritto la Caldonazzo su Instagram pochissimi minuti fa. Nathaly è tornata a parlare di Andrea Ippoliti: “Questa storia mi ha lasciato un senso di vuoto e di tristezza che è difficile da rimuovere… I miei occhi hanno visto cose troppo squallide e sono state delle pugnalate al petto difficili da rimarginare“. La donna sembra non aver ancora del tutto dimenticato l’esperienza vissuta a Temptation Island Vip insieme al suo ormai ex fidanzato. “Si va avanti si sorride si vive ma ciò che resta dentro è disgustoso è inaccettabile, è qualcosa che mi ha cambiato per sempre” ha infatti concluso sul social network.