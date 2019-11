Domenica IN, Massimo Boldi si commuove ripensando a sua moglie poi ritrova il sorriso con la sua nuova fidanzata

La puntata di Domenica IN del 3 novembre 2019 si è aperta all’insegna della risata e della spensieratezza con Massimo Boldi. La prima parte dell’intervista però, quella dedicata a temi molto delicati, ha regalato emozioni e commozione. Massimo infatti ha ricordato con Mara Venier sua moglie Marisa, che tra l’altro era anche molto amica della conduttrice di Rai 1. Parlando della sua nuova fidanzata infatti si commuove subito ripensando al fatto che grazie a lei, dopo tanta sofferenza, ha ricominciato a sorridere. Ma Marisa sarà sempre nel suo cuore e il dolore per questa perdita è ancora molto grande.

A DOMENICA IN LA COMMOZIONE DI MASSIMO BOLDI CHE PRESENTA POI LA SUA NUOVA FIDANZATA

Un incontro casuale e inaspettato quello con Irene. Massimo infatti spiega che dopo la morte di sua moglie aveva avuto una relazione molto importante che però è finita. Poi sui giornali si è detto di altre storie ma erano tutte amiche. Adesso però le cose sono cambiate perchè al suo fianco c’è Irene.

La morte di Marisa è un dolore enorme, ma oggi Irene mi vuole davvero bene. Ha dimostrato davvero di volermi bene: venivo da una storia tribolata con un’ altra donna (Loredana), era tutto bello ma poi l’incantesimo si è rotto come spesso succede. Irene è stata una freccia rossa e l’ho conosciuta sul FrecciaRossa: voleva farmi fare una presentazione di un’opera di beneficenza, ci siamo scambiati i numeri e poi… tutto è nato! Io lì non ci sono potuto andare ma abbiamo continuato a sentirsi…

I due hanno iniziato a sentirsi quindi per caso e da quel momento non si sono lasciati. E anche le sue figlie sono molto felici per questo nuovo amore per Massimo Boldi. Sono contente perchè Irene vuole davvero bene a Massimo,come anche la conduttrice sottolinea. “E’ una donna che si prende cura di me” ha detto l’attore, ed è questo il motivo per il quale le sue figlie le vogliono bene. Nonostante i 34 anni di differenza, Irene e Massimo sono affiatatissimi e felici per questo amore sbocciato da poco ma che davvero va a gonfie vele.

Massimo Boldi è rimasto vedovo nel 2004 ma il dolore per la morte di sua moglie lo accompagna ancora come si è visto proprio nella puntata di oggi di Domenica IN.