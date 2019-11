Il sabato sera di Francesco Totti e Ilary Blasi, cena a casa di amici per giocare a un noto gioco da tavolo (Foto)

Com’è il vostro sabato sera? In attesa di risposte scopriamo che potrebbe essere anche più interessante e originale di quello di Ilary Blasi e Francesco Totti (foto). Una coppia come tante l’ex calciatore e la conduttrice Mediaset e proprio per questo il loro fine settimane suscita interesse. Niente serata mondana, abiti costosissimi, macchine super lussuose per girare chissà quale capitale. Quando le temperature si abbassano Totti e la splendida Ilary preferiscono trascorrere una bella serata in compagnia degli amici di sempre, niente vip, niente volti noti. Una cena come quella di tanti, una tavola curata nel dettaglio ma semplice, senza alcun lusso ma perfetta. Il tavolo aggiunto per stare tutti insieme, le sedie aggiunge perché quelle bianche sono poche, come in tutte le case. Un momento di assoluta normalità ma non è il primo per i coniugi Totti che su Instagram mostrano qualcosina della loro vita. E’ Ilary, che da poco è sbarcata su Instagram, a regalarci un po’ di immagini. Dalle sue stories su Instagram la serata senza il mondo patinato e feste vip. Non solo cena ma anche tanto divertimento con un bel gioco da tavolo che magari molti di voi hanno già in casa.

ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI A CENA A CASA DI AMICI

I Totti con la famiglia hanno trascorso un bel sabato sera a cena da amici e poi hanno giocato a Taboo. Scommettiamo che adesso il famoso gioco arriverà nelle case di molti? E’ il modo più semplice per divertirsi tutti insieme, possono partecipare grandi e piccoli. Sarà stato anche un bel modo per festeggiare l’ultima vittoria della Roma. L’ex capitano è lontano dai campi di calcio ma il suo cuore resta sempre giallo rosso.





Le immagini pubblicate su Instagram piacciono ai follower dell’ex letterina. Una cena normale a casa di persone “normali”, un gioco per tutti con cui divertirsi e sono ancora una volta Francesco e Ilary a ricevere tantissimi consensi, a mostrarsi così simili a tutti. In estate e durante le altre vacanze però ricordiamo che c’è un po’ più di mondanità e vita da vip, ma questa è un’altra storia.