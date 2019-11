Lucia Bramieri innamorata persa di Rocco Pietrantonio si dichiara a Pomeriggio 5: grande imbarazzo

La puntata di Pomeriggio Cinque in onda oggi 4 novembre 2019 si è aperta con un annuncio da parte di Barbara d’Urso. La conduttrice ha dichiarato: “Lo vedete Rocco Pietrantonio? Oggi ci sarà anche lui con noi in puntata perchè una delle mie opinioniste si è innamorata pazzamente di lui e lo vuole incontrare“. Chi è questa persona? Come avrete capito dal nostro titolo si tratta di Lucia Bramieri. L’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di dichiararsi per Rocco: dopo averlo visto nel programma di Canale 5, nelle ultime settimane, ha capito che potrebbe essere l’uomo perfetto per lei. Che cosa ne penserà l’ex di Lory del Santo?

LUCIA BRAMIERI PAZZA DI ROCCO PIETRANTONIO: LA DICHIARAZIONE A POMERIGGIO 5

La Bramieri ha quindi chiesto a Barbara d’Urso di poter incontrare Rocco. Ma nella puntata di oggi, il primo incontro non è stato un vero e proprio faccia a faccia. I due infatti non erano nello stesso studio ma solo in collegamento. E per il momento non si sono incontrati!

“Rocco ho una notizia choc per te” ha detto la conduttrice che ha quindi spiegato a Pietrantonio che una donna che spesso bazzica nello studio di Pomeriggio 5 ha perso la testa per lui. La conduttrice ha letto poi alcuni messaggi mandati dalla Bramieri: “Se lo becco gli metto le mani addosso a rischio di farmi denunciare. Finalmente un vero maschio“. “Grazie sono molto lusingato da tutti questi complimenti” ha detto Rocco rispondendo alla conduttrice.

La d’Urso quindi ha chiesto cosa ne pensi eroticamente della Bramieri…”Sicuramente è una bella donna tra l’altro anche molto simpatica ma c’è un problema…E’ difficile esprimere un giudizio, è loquace, io non amo guardare le apparenze…” ha detto Rocco. La d’Urso ha insistito: “Ma ti suscita dei fremiti si o no“. “Non la conosce bene” ha detto Rocco.

“La cosa mi imbarazza molto perchè io conosco molto bene il suo ex Gianluca, che era molto innamorata di lei” ha detto Rocco.

Insomma sembra proprio che questa storia non s’ha da fare almeno per il momento…