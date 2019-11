Delia Duran rilancia dopo le parole di suo marito a Live: ripubblica il video con le “percosse” e promette azioni legali

Delia Duran non ci sta e dai social risponde alle parole di Marco, suo marito, che ieri è stato ospite in televisione per raccontare la sua versione dei fatti ( è stato protagonista della puntata di Live-Non è la d’Urso del 4 novembre 2019). La modella pubblica di nuovo sui social il video che dovrebbe dimostrare che lei è stata picchiata dall’uomo, che è ancora suo marito. Come diciamo sempre in questi casi, la sede giusta per risolvere la questione non è la televisione e neppure i social. Ma va detto che dai video che Delia mostra, già visti in altre occasioni anche in tv, si intuisce che tra i due ci siano state delle forti discussioni ma non si comprende bene la dinamica. Certo è che non si è trattato di un incontro pacifico, come ha raccontato il suo ex . In ogni caso, lo ribadiamo, i giudici visioneranno tutto questo materiale e avranno modo di decidere che cosa fare. Delia però ha deciso nel frattempo, di continuare la sua battaglia e via social, annuncia che andrà avanti anche in questa vicenda. E risponde anche a chi non sembra credere al suo racconto.

DELIA DURAN VIA SOCIAL RISPONDE ALLE PAROLE DI MARCO OSPITE DI LIVE

A chi le chiede come mai sia andata a casa di un uomo con il quale era stata 8 anni senza mai dire nulla, Delia risponde: “mi sono preparata perché siccome è’ un figlio **** una persona aggressiva che mi maltratta tanto fisicamente come verbalmente e violentata psicologicamente ho fatto bene a portarmi una go pro per smascherare ha un uomo che non ne degno di essere chiamato uomo.“

Adesso Delia si chiede con quale coraggio il suo ex sia andato in televisione a dire certe cose, confermando tra l’altro la volontà di aggredire Alex Belli.

Ma sui social ci sono anche tantissime persone che dimostrano affetto a Delia e la invitano ad andare avanti nella sua battaglia perchè chi le ha fatto del male deve pagare. Alex Belli invece per il momento ha preferito non dire nulla, limitandosi semplicemente a condividere una delle stories che Delia ha fatto poche ore fa su Instagram.