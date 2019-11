Ilary Blasi festeggia il compleanno di Cristian e su Instagram posta la foto più bella (Foto)

E’ un giorno di festa oggi per la famiglia di Ilary Blasi e Francesco Totti, il figlio Cristian compie gli anni, 14 per il primogenito adoratissimo da mamma e papà (foto). Sui social il primo a fare gli auguri a Cristian è stato l’ex capitano della Roma, poco fa anche mamma Ilary ha pubblicato la sua foto con il figlio e la dolce dedica. Papà Totti sembra quasi più esperto della conduttrice, su Instagram ha infatti pubblicato una serie di selfie aggiungendo anche una canzone per suo figlio. Ilary però ha emozionato con una foto in spiaggia, lei che abbraccia il suo Cristian, ne respira l’odore come solo le mamme faranno per sempre. Infatti scrive: “Con te sempre… ti amo”. Da quando la coppia è sui social abbiamo avuto modo di vedere più momenti della loro vita provata, altri li aggiunge come sempre il gossip.

ILARY BLASI, FRANCESCO TOTTI E I FIGLI SULLA RIVISTA CHI

Eccoli di nuovo sul settimanale di Alfonso Signorini, nessun atteggiamento da divi ma una famiglia come tante, più o meno normale. Per Ilary e Francesco è importante trascorrere tanto tempo con tutti e tre figli e passare loro tutti i valori che hanno imparato da piccoli. Così eccoli insieme a fare shopping ma soprattutto allenarsi al parco.





Sono bellissime Chanel e Ilary in tenuta sportiva, in pantaloncini e impegnate con corsa ed esercizi. Lo stesso fanno Francesco e Cristian e poi si ritrovano tutti insieme. Non manca lo shopping ed è ancora una volta Ilary Blasi con i suoi figli, c’è anche la piccola Isabel nel passeggino tutto rosa. Francesco Totti sembra più impegnato di quando giocava a calcio ma il tempo per tutta la famiglia c’è sempre, anche per lo shopping con il suo primogenito e ogni volta sono risate, più per lui che per il figlio.