Federica Pellegrini e Matteo Giunta a cena con i genitori, sono bellissimi insieme ma manca l’annuncio (Foto)

Sono una coppia bellissima Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La rivista Chi questa settimana pubblica le foto della nuotatrice con il suo allenatore, per tutti è il suo fidanzato (foto). Purtroppo però manca ancora l’annuncio ufficiale anche se per il gossip on c’è dubbio, Federica e Matteo stanno insieme. Le foto a cena con mamma e papà potrebbero non lasciare dubbi mentre le tenerezze sono evidenti, manca però il bacio. Insomma, tanti indizi ma nessuna certezza; di questa coppia si parla da tempo ma mentre loro si allenano, giocano, cenano con la famiglia della Pellegrini, posano sul red carpet, manca l’ultimo passaggio. Alla serata di gala a Roma sono arrivati insieme, ma quella era la serata dedicata ai medagliati sportivi ed era quasi normale che ci fossero entrambi e uno accanto all’altra. Alle foto di quell’evento Federica ha commentato: “Eravamo molto belli”. Può bastare questo per ufficializzare il loro amore?

FEDERICA PELLEGRINI E MATTEO GIUNTA SONO FIDANZATI?

Nessuno dei due ufficializza ma è da 5 anni che sono sempre vicini vicini e non solo in piscina. C’è hi dice che i loro sentimenti non si possono più nascondere, chi la vorrebbe fidanzata a tutti i costi visto che Filippo Magnini e Giorgia Palmas convivono da tempo e sono a un passo dal matrimonio. Intanto loro passeggiano con i cani nel parco, sono allegri e in totale confidenza con i genitori a cena e preparano i mondiali di Tokyo.

Forse davvero non vogliono scoprirsi troppo proprio per continuare tranquilli e in piena armonia gli allenamenti. Nella testa della Pellegrini adesso c’è un altro importante obiettivo da raggiungere, troppe distrazioni non le farebbero bene, per questo resta sempre tutto in piscina.