Ambra Lombardo commenta in modo ironico la sua possibile storia con Gaetano Arena

Il gossip è scoppiato: Ambra Lombardo e Gaetano Arena stanno insieme? Entrambi hanno partecipato al Grande Fratello dove lei, per altro, ha conosciuto il suo attuale fidanzato Kikò Nalli, ex di Tina Cipollari. Ma come mai si parla di una presunta storia tra i due? Gaetano Arena a Pomeriggio Cinque ha parlato della situazione. Arena però non era l’unico. L’ex gieffino si è dovuto difendere dai paparazzi che affermano che tra lui e Ambra Lombardo qualcosa c’è stata e che Gaetano voleva fare lo scoop. Fiamme nello studio di Barbara d’Urso, più acceso che mai contro Gaetano Arena. Che cosa è successo? Continuate pure a leggere!

Ambra Lombardo e Gaetano Arena si sono baciati? Le ultime da Pomeriggio Cinque

Certo è che, secondo quanto detto nello studio di Pomeriggio Cinque, Ambra Lombardo e Gaetano Arena sarebbero stati pizzicati anche mentre si baciavano. Gaetano nega tutto ma i paparazzi affermano di avere le foto e che molto presto verranno pubblicate. A questo punto non ci resta che attendere l’uscita di questi scatti per capire se tra Gaetano e Ambra c’è stato un bacio e, dunque, qualcosa di più di una semplice amicizia nata nella casa del Grande Fratello. E se Arena dice che non si sarebbe mai permesso di avvicinarsi alla bella professoressa, lei che cosa ne pensa di questo gossip? E, soprattutto, che cosa ne pensa il suo fidanzato Kikò Nalli?

Ambra Lombardo e Kikò replicano alla presunta storia tra lei e Gaetano Arena

“Ma almeno quando inventate finti flirt fateli credibili“ ha affermato Kikò Nalli in tutto ciò. “Appena smesso di ridere, torniamo a lavoro” ha poi concluso il fidanzato di Ambra Lombardo chiudendo subito l’argomento e facendo chiaramente capire che tra la sua ragazza e Gaetano Arena non ci sarebbe stato niente. Anche Ambra ha voluto commentare questo gossip che la riguarda in prima persona. La ex concorrente del Gf ha pubblicato un video nella sua ig stories dove ha parlato della questione in modo molto ironico. “Mentre la gente parla, queste sono le soddisfazioni della vita” afferma Ambra Lombardo mentre mostra ai suoi followers il suo nuovo acquisto: un trolley per fare la spesa.