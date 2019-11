Diletta Leotta e Gigi D’Alessio insieme, cena e bacio e la fantasia vola ma il gossip è tutto da ridere (Foto)

Si parla di un gossip inesistente ma le foto e un titolo che riguardano Gigi D’Alessio e Diletta Leotta hanno scatenato i pettegoli (foto). E’ bastata una foto pubblicata sulla rivista Chi che il pettegolezzo senza sostanza ha iniziato a viaggiare. Un semplice bacio dopo una cena, un saluto, un bacio sulla guancia e già per qualcuno c’era chissà quale storia da raccontare. I più attenti invece non hanno spettegolato perché bastava spostare lo sguardo a sinistra o a destra della foto per scoprire che Diletta e Gigi non erano a cena soli ma soprattutto che quel bacio era un saluto dopo una serata di chiacchiere e buon cibo. Ovviamente c’è anche altro perché sia Gigi D’Alessio che Diletta Leotta sono felicemente impegnati. Viviamo in un tempo in cui i social riescono facilmente a trasformare e far circolare una cosa impossibile. Tra le cause anche la cattiva abitudine che hanno molti di non leggere un articolo, di soffermarsi alla foto o al titolo, ed ecco che la fantasia vola.

DILETTA LEOTTA E GIGI D’ALESSIO INCONTRO AL BACIO

Una frase scelta dalla rivista Chi e il gossip è servito ma chissà quante risate da parte dei diretti interessati. Forse avranno riso un po’ meno i rispettivi compagni, un pettegolezzo infastidisce sempre anche quando è del tutto inventato. Sappiamo bene che D’Alessio dopo la crisi e la separazione è tornato con la bellissima Anna Tatangelo, così come Diletta Leotta sembra sia fidanzata con il pugile Daniele Scardina.





Le foto sono state scattate dai paparazzi all’esterno di un noto ristorante milanese situato nei pressi di Porta Venezia, pubblicate dalla rivista di Alfonso Signorini. Vip o persone comuni, fate molta attenzione quando andate a cena con gli amici o con persone che non sono i vostri compagni, perché c’è sempre in giro qualcuno che adora i pettegolezzi.