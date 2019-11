Andrea Mainardi e Anna Tripoli un mese da marito e moglie: scambio di dediche sui social

Un mese fa vi abbiamo raccontato la favola d’amore che Andrea Mainardi e Anna Tripoli hanno vissuto nel giorno del loro matrimonio. Una giornata che nessuno dei presenti dimenticherà e ovviamente sarà una giornata che resterà per sempre nel cuore dei due “protagonisti”. Il 12 ottobre Andrea e Anna sono diventati marito e moglie e oggi, in occasione del primo mesiversario, come si dice in questi casi, si sono fatti gli auguri, scambiandosi delle dolci dediche d’amore sui social. Del resto i due sono sempre stati molto romantici anche pubblicamente e non ci meravigliamo di queste bellissime parole d’amore che arrivano a distanza di un mese da quel si tanto speciale!

ANDREA MAINARDI E ANNA TRIPOLI UN MESE D’AMORE: LE DEDICHE SUI SOCIAL

Ed ecco la dolce dedica di Andrea sui social:

È già passato un mese…

@annina_tripoli, mia Moglie (mamma come mi piace dirlo 😂)

12 Ottobre 2019 👰🏻👨🏼‍🍳

.

.

.

Poche parole ma ricche sicuramente d’amore. Ancora oggi ricordiamo il volto di Andrea solcato dalle lacrime quando avviso la sua dolce Anna arrivare all’altare, mentre a pochi passi da lui c’erano i suoi cari e anche Antonella Clerici, testimone d’eccezione di questo matrimonio.

( nella gallery rivediamo alcune delle immagini di quel giorno ricco di emozioni)

E dopo le dolci parole di Andrea sono arrivate ovviamente anche quelle di Anna Tripoli che era meravigliosa nel giorno del matrimonio con il suo Mainardi.

♥️ Il mese più bello ♥️ auguri amore mio @andreamainardiofficial e grazie ancora a chi ha condiviso quel giorno meraviglioso con noi ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ ♥️♥️

Anche oggi facciamo i nostri migliori auguri a questa coppia ! Un mese d’amore…Noi auguriamo mille e mille di altri mesiversari da passare insieme innamorati come il primo giorno.