Gabriele Pippo e Silvia è finita: lei lo gela con la confessione sui social

Abbiamo conosciuto Gabriele Pippo e Silvia Tirado grazie alla loro partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island Vip. Entrati come coppia, usciti insieme seppure con un po’ di fatica dovuta al percorso nel programma di Canale 5. Fatica che forse si è fatta sentire di più in questo ultimo periodo perché Gabriele e Silvia si sono lasciati, o almeno così sembra. Una notizia che non ha sconvolto molto i telespettatori di Temptation Island Vip che un po’ si aspettavano la fine di questa storia. Certo è che la fine della relazione tra il figlio di Pippo Franco e la Tirado sta alzando alcune polemiche.

E a muovere delle accuse sui social è stata proprio la bella Silvia! Vediamo un po’ che cosa ha affermato la ex fidanzata di Gabriele Pippo sul suo profilo.

Silvia e Gabriele Pippo si sono lasciati: lei fa pesanti accuse sui social network

Silvia Tirado ha deciso di parlare sui social network lasciandosi andare ad un vero e proprio sfogo. “Quando si è fidanzati è importante venirsi incontro. Se una persona non ha tempo per vedervi o vi trascura, una storia non può andare avanti. Penso che tutte le donne vogliano essere un minimo corteggiate. Sentirsi amate è una cosa molto bella. Dovremmo stare con delle persone che ci fanno sentire importanti ogni giorno, che una volta magari mettono da parte il lavoro per voi. Io credo sia assurdo che una donna stia sempre da sola” sono state le parole di Silvia che ha fatto chiaramente intuire ai fan la fine della storia con Gabriele Pippo. “Scegliete persone che vi mettono sempre al primo posto, che vi facciano sentire importanti, che si ricordino di voi” ha voluto aggiungere la ragazza che poi ha spiegato quale gesto di Gabriele Pippo l’ha portata a questo lungo sfogo sui social network.

Gabriele Pippo, video con donne nude: la fidanzata Silvia lo accusa sui social

“Scusate se faccio questo sfogo, ma è giusto che vi renda partecipi della mia situazione. Sono stata soggetta a critiche, gente si è permessa di esprimere il proprio giudizio, come è giusto che sia, non conoscendomi. Ed è giusto che le persone sappiano che io non tollero l’ipocrisia” ha poi proseguito Silvia Tirado. “Perché fate tutti quelli preoccupati che magari la famiglia vi guarda, poi non vi vergognate di fare i video con donne nude, sapendo che avete dall’altra parte una persona” sono state ancora le sue parole. E qui sembrano esserci davvero pochi dubbi considerando i recenti video pubblicati proprio da Gabriele Pippo dove balla il twerk insieme a delle ragazze ed un altro con delle donne in intimo dove lui allunga anche un po’ le mani. “Dov’è il rispetto qui? Se uno chiede rispetto deve darlo. Io ho sbagliato, l’ho detto mille volte e ribadito. Ho cercato in tutti i modi di farmi perdonare, però quando si tocca il fondo si tocca il fondo“ ha concluso lei.

Certo è che anche lui è intervenuto sulla situazione utilizzando però dell’ironia: “Affrettatevi donne, sono tornato in piazza, Piazza Duomo. Però vi avverto che al cinema non vi porto“.