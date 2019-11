Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli a scuola con i figli, restano due genitori perfetti (Foto)

La storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Marcia Pellegrinelli è ormai finita da tempo e di foto della splendida modella con il nuovo compagno ne abbiamo già viste tante ma l’ex coppia resta unita (foto). Tutto per amore dei figli ma sembra che Eros e Marica siano stati bravissimi nel chiudere un amore senza dimenticare quanto si siano amati. E’ ancora una volta il gossip a mostrare le loro foto con i figli, così come è sempre il gossip a mostrare le foto della Pellegrinelli con Charley Vezza durante le loro varie vacanze. C’è un nuovo legame tra il cantante e la sua ex moglie, quello di due ex che hanno due figli piccoli da crescere e proteggere. La storia d’amore che li ha legati non è stata poi così breve, ha fatto sognare tanti, ha ispirato alcune tra le canzoni più belle di Eros, non può finire del tutto. Ramazzotti e Marica continuano a frequentarsi, fanno di tutto per non fare pesare la separazione ai piccoli Gabrio Tullio e Raffaela Maria. Abbiamo visto le loro immagini in Sicilia con papà impegnato in un concerto e i bambini con la mamma pronti a passare un po’ di giorni di vacanza tutti insieme, come un tempo non poi così lontano.

EROS RAMAZZOTTI E MARICA PELLEGRINELLI A SCUOLA CON I FIGLI

Tra le tanti abitudini quotidiane dei genitori c’è anche accompagnare e riprendere i figli a scuola e quando possono lo fanno loro due, magari insieme. A loro due non faranno mai mancare l’affetto e così eccoli a favore di paparazzo che li ha beccati mentre portano i figli a scuola. Non camminano uno accanto all’altra, Marica tiene per la mano la primogenita, Eros si occupa del figlio.

Lei cerca di nascondersi dalla curiosità ma anche con il cappello e senza trucco non può sfuggire. Anche Eros ci prova con occhiali da sole e cappello ma il risultato è lo stesso. Speriamo di continuare a vederli sempre insieme nonostante i rispettivi nuovi amori.