Marica Pellegrinelli e Charley Vezza, una vacanza romantica mentre procedono a grandi passi (Foto)

Sono una coppia davvero felice Marica Pellegrinelli e Charley Vezza, lo dice chi li conosce bene e lo dicono le foto della loro ultima vacanza, un viaggio romantico nelle Langhe (foto). Fanno sul serio Marica e Charley ma nessuno aveva dubbi perché la splendida modella non è solo l’ex moglie di Eros Ramazzotti, è mamma di due bambini piccoli e non ha mai dato modo al gossip di scrivere se non della sua bellezza e dell’amore che la legava al cantante. Le storie d’amore possono finire e ne arrivano altre e dopo 5 anni dal sì ad Eros adesso nel suo cuore c’è l’imprenditore del design e della moda. Appena possono la Pellegrinelli e Vezza si ritagliano qualche giorno per stare insieme e come mostra la rivista Oggi questa volta hanno scelto le Langhe. Non erano soli, con loro altri amici. Sono stati ospiti di Umberta Beretta, amica di famiglia di Vezza, è infatti la migliore amica della suocera di Marica Pellegrinelli, quindi Sandra, la mamma di Charley. Altro segno che tutto procede davvero alla grande per i due piccioncini.

MARICA PELLEGRINELLI E CHARLEY VEZZA GIA’ PRONTI PER UN GRANDE PASSO?

Il gossip inizia a pensare che possa esserci l’intenzione di mettere su famiglia. Sono solo voci ma sono anche voci numerose che si ascoltano nei salotti della Milano bene ma anche nella Torino bene. In questo momento però restano davvero solo dei dolci pettegolezzi, bisogna attendere che i protagonisti rendano tutto ufficiale.

MARICA PELLEGRINELLI E CHARLEY VEZZA BELLISSIMA A IBIZIA PER UNA SPLENDIDA FUGA D’AMORE





C’è anche un altro pettegolezzo, si dice che all’inizio la Pellegrinelli non sia tata subito accettata a braccia aperte dalla signora Sandra Vezza, madre di Charley, così come dalle sue amiche. Poi dopo averla conosciuta, superata la prima iniziale diffidenza tutto si è risolto con un’altra vacanza.