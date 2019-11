Taylor Mega ubriaca a Live: la prova arriva da Striscia La Notizia

Taylor Mega è sempre al centro dell’attenzione dei media. Tra la sua situazione amorosa, il suo mega party e il calendario sexy, nelle ultime settimane si è parlato davvero tanto della bellissima influencer. Non solo però. Perché chi ha seguito l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso ha sicuramente visto anche il collegamento con Taylor Mega da Sharm el-Sheikh. La particolarità di questo collegamento è che la Mega sembrava un po’ brilla. A farlo notare alla stessa influencer sono gli ospiti nello studio del programma di Canale 5. Ad un certo punto è la stessa Barbara d’Urso che chiede: “Ma stai bene stasera?”.

Anche la conduttrice di Live crede che Taylor abbia bevuto prima del collegamento, la Mega nega ma Striscia La Notizia la smaschera.

Taylor Mega aveva bevuto prima del collegamento con Live: la prova da Striscia

Ebbene sì, Striscia La Notizia ha smascherato la bella Taylor Mega mandando un fuori onda del collegamento durante la puntata di Live – Non è la d’Urso. Nella clip mandata in onda da Striscia si vede prima un fuori onda in cui Taylor Mega canta ed è particolarmente allegra. E poi la prova. Taylor Mega ha in mano un bicchiere e beve. Qualcuno dietro le telecamere interviene dicendo di togliere il vino alla influencer vista la situazione. Taylor Mega non riesce nemmeno a star seduta e, sempre nel fuori onda di Striscia La Notizia, si vede persino la bella bionda mentre cade dalla sedia.

Taylor Mega confessa di aver bevuto… Ma in un fuori onda di Striscia La Notizia!

L’ennesima conferma arriva direttamente dalla bocca di Taylor Mega che, nella clip mandata in onda da Striscia La Notizia, afferma: “Questa vodka è una m****. Mi gira la testa!“. Poi continua: “C****, mi hai messo in paranoia per quelle quattro vodka“. Certo è che se nel fuori onda confessa, appena riprende il collegamento in diretta con Live – Non è la d’Urso nega di aver bevuto un po’ troppo. Nel fuori onda successivo però beve un altro cocktail e afferma: “Non posso fare l’ubriaca!”. Taylor Mega non voleva far sentire questa affermazione ma invece di tappare il microfono con le mani tappa l’auricolare. “Ma tu ti rendi conto che quando vado in onda sono peggio? Quando vado in onda sono tre volte peggio. Stavolta sono brilla!“ esclama.

E adesso che la bellissima influencer è stata smascherata da Striscia La Notizia come si difenderà?