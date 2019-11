Il matrimonio di Devon Windsor, l’abito da sposa e la favola chic dell’angelo di Victoria’s Secret (Foto)

Un matrimonio romantico ma anche pieno di sensualità e ovviamente bellezza per Devon Widnsor e Johnny Dex Barbara (foto). La splendida modella di Victoria Secret’s ha detto sì al suo storico fidanzato dopo che lui lo scorso anno le aveva chiesto di diventare sua moglie nel modo più spettacolare: una proposta scritta sulla sabbia. Non dovete immaginare la spiaggia dove andiamo noi in genere in estate ma un gigantesco “Marry me?” scritto su una striscia di sabbia nell’oceano che la sposa ha potuto vedere sorvolando la zona in elicottero. Da quel momento ha avuto inizio la vera favola che nei giorni scorsi ha visto la top model realizzare il suo songo di diventare la signora Dex Barbara. Johnny e Devon si sono sposati sull’isola più vip dei Caraibi, hanno infatti scelto Saint Barth ma passiamo alla parte sempre più interessante di ogni matrimonio, l’abito da sposa.

UN ABITO DA SPOSA TUTTO PIZZI E TRASPARENZE PER DEVON WINDSOR

Per qualche giorno niente passerelle per la Windosr ma la sfilata più bella quella al braccio di suo padre. Tutti in abito bianco per le nozze nella chiesetta di Sain Barth, sembra tutto molto semplice ma in realtà il matrimonio è davvero molto chic. La sposa spiazza tutti con pizzi e trasparenze ma riesce a non risultare eccessiva. Un vero incanto ul suo abito da sposa creato per lei da Zuhair Murad.

Non sono mancati i momenti legati alla tradizione come il lancio del riso, i baci degli sposi su richiesta degli invitati e il cambio d’abito dello splendido angelo di Victoria’s Secret ma anche un intero fine settimana per festeggiare tutti insieme. Per il resto bastava già lei da sola a rendere spettacolare l’abito, capelli sciolti, poco make up e un sorriso pieno di felicità.





