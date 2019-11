Francesca Verdini incinta? Passeggia con Matteo Salvini e si tocca il pancino (FOTO)

Un lungo servizio su Diva e Donna questa settimana dedicato alla coppia formata da Matteo Salvini e Francesca Verdini. Qualche settimana fa si era parlato di una possibile crisi tra i due ma a quanto pare l’amore va a gonfie vele. Lo dimostrerebbero anche queste foto che ritraggono la coppia felice e innamorata. Nonostante i tanti impegni di Matteo Salvini, impegnatissimo con la campagna elettorale per le elezioni regionali in Emilia Romagna, il tempo per l’amore si trova sempre! Ma per Diva e Donna questa settimana la notizia è un’altra. Le foto che vengono pubblicate dalla rivista, mostrano la Verdini intenta, in diverse occasioni, a sfiorarsi il ventre con le mani. Qual è il significato di questo gesto, la bella Francesca potrebbe essere in dolce attesa?

FRANCESCA VERDINI INCINTA? ECCO LE FOTO DA DIVA E DONNA

Nelle foto pubblicate dalla Rivista Diva e Donna, Francesca Verdini e Matteo Salvini passeggiano insieme per le vie di Roma tenendosi la mano. Lei sembra inoltre essere molto attenta a un possibile pancino sospetto, così si legge sul giornale.

Diamo una occhiata alle foto in questione, pubblicate dalla rivista Diva e Donna

Secondo la rivista Diva e Donna, come si vede in questa gallery di foto, la notizia non sarebbe un segreto tanto che molti amici della bella Francesca le farebbero anche gli auguri per questa presunta gravidanza. Sarà davvero così?

Francesca Verdini, lo ricordiamo, è giovanissima. 26 anni per la bella fidanzata di Matteo Salvini mentre il leader della Lega Nord, che ha già due figli, ha 46 anni. I due stanno insieme ormai da diverso tempo, forse un anno e sono sicuramente molto felici insieme. Non è dato sapere però se questa lieta notizia sia vera o meno. Non ci resta che aspettare per scoprire se davvero la bella Francesca è in dolce attesa.