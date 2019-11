Il matrimonio di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez celebrato in gran segreto (Foto)

La rivista Novella 2000 rivela l’indiscrezione, il gossip del momento è il matrimonio di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez ma ovviamente dei presunti fiori d’arancio non c’è nessuna certezza, tutto ruota intorno a indizi e dettagli rivelati da altri (foto). Al momento dobbiamo dunque accontentarci ma sembra davvero che Ronaldo abbia sposato la sua fidanzata. Dalla location ai rumors un po’ di notizie sono filtrate nonostante la cerimonia blindata. La coppia avrebbe detto sì in Marocco al riparo dai paparazzi, quindi né Italia o Spagna o Portogallo. Alla cronaca rosa si aggiungerebbe anche la gelosia della madre del campione della Juventus, questo perché Cristiano in vista del matrimonio avrebbe in anticipo cambiato il testamento. La maggiore tutela nei confronti di Georgina non lascerebbe dubbi sulle nozze. Sembra un dettaglio certo che il calciatore abbia cambiato qualcosa nel suo testamento a favore della Rodriguez, lo avrebbe confermato una persona molto vicina alla coppia.

CRISTIANO RONALDO HA SPOSATO GEORGINA RODRIGUEZ?

Cosa avrebbe dichiarato la persona in questione a Novella 2000? “Avevo capito tutto già dal 29 agosto scorso: quel giorno Cristiano è andato a Madeira dai suoi legali e ha cambiato il testamento per tutelare anche Georgina. Prima di allora tutto il suo patrimonio sarebbe stato gestito da sua madre, mentre quel giorno cambiò alcune disposizioni e inserì Georgina” a questo punto la presunta gelosia della suocera risulterebbe anche più giustificata.

VACANZA SUPER LUSSO PER CRISTIANO RONALDO E LA FAMIGLIA MA ANCHE UNA MANCIA INCREDIBILE

I GEMELLINI RONALDO FESTEGGIANO IL COMPLEANNO CON UN PARTY DA SOGNO IN CASA

Nessuna foto del matrimonio di Ronaldo, nessun indizio da parte degli sposi, nessun invitato che abbia postato un dettaglio sospetto ma nonostante questo si parla di matrimonio in gran segreto celebrato in Marocco. Già un anno fa iniziarono i rumors sulle imminenti nozze, forse il sì c’è stato davvero.