La luna di miele di Nicoletta Romanoff alle Maldive, un viaggio sogno (Foto)

Dopo il matrimonio romantico per Nicoletta Romanoff e Federico Alverà è tempo di luna di miele (foto). La coppia ha scelto un viaggio di nozze da sogno volando fino alle Maldive. E’ l’angolo di paradiso in cui si rifugiano in tanti, sembra di averli già visti infatti i luoghi incantevoli che mostra l’attrice sul suo profilo Instagram. Lo sfondo che fa da cornice al loro amore è meraviglioso e le loro mani intrecciate che mostrano le fedi dicono tutto. Sono più innamorati che mai la Romanoff e Alverà, una storia che non dura da moltissimo tempo, poco più di due anni, ma hanno già una bambina e sembra che non siano mai stati così felici nella loro vita. Sui social uno scatto dopo l’altro c’è la bellezza ma c’è anche tanta passione. Continuano a essere romantici e si godono il relax, anche se sembra che le nozze non li abbiano stancati né stressati.

NICOLETTA ROMANOFF BELLISSIMA IN BIKINI

Da poco ha computo 40 anni ma non li dimostra per niente, sembra una ragazzina, anche nella foto con suo figlio che ha compiuto 19 anni. In forma perfetta e con un sorriso contagioso o che suscita invidia, per lei c’è davvero da perdere la testa. Infatti, in tanti si sono innamorati follemente di Nicoletta Romanoff ma con l’allenatore di rugby sarà per sempre, questo è il loro desiderio.





L’amore per la coppia che ha detto sì meno di una settimana fa è davvero alle stelle, in viaggio di nozze e soprattutto alle Maldive non potrebbe essere diversamente. Selfie a due e tanti baci, Nicoletta e Federico hanno voglia di mostrare il loro amore, il legame che li unisce e li unirà per sempre. Magari vogliono anche evitare le foto dei paparazzi, scatti non graditi, quindi anticipano il gossip e pubblicano ciò che desiderano.





