Alessia Marcuzzi festeggia l’anniversario di matrimonio mostrando per la prima volta i video del sì e le foto private

Era il primo dicembre del 2014 e Alessia Marcuzzi a sorpresa sposava Poalo Calabresi Marconi; un matrimonio inaspettato e la conduttrice bellissima e raggiante in un abito bianco che poche potrebbero indossare (foto). Oggi Alessia e Paolo festeggiano il quinto anniversario di matrimonio e si confermano più innamorati che mai. Anche per loro ci saranno stati periodi difficili come per ogni coppia ma il desiderio oggi della Marcuzzi di mostrare l’album delle nozze e i video di quel giorno è la più semplice e bella dichiarazione d’amore. Foto già viste e foto mai viste, la splendida bionda che ormai da tanti anni seguiamo in tv e non solo desidera mostrare a tutti quei momenti indimenticabili, anche quelli mai visti, quelli più intimi e dolci. A piedi nudi sul prato, la sposa non resiste più con quei tacchi alti e ride di gusto accanto all’uomo a cui ha appena detto sì. Tomaso che l’accompagn, la piccola Mia che sembra una principessa d’altri tempi e la sposa che si emoziona.

ALESSIA MARCUZZI E PAOLO CALABRESI MARCONI 5 ANNI DI MATRIMONIO

Nessuna crisi li ha allontanati, non è sempre semplice vivere insieme ma il gossip ha sempre avuto torto su loro due. Anche Francesco Facchinetti ha definito il marito della sua ex una persona fantastica con cui passa volentieri del tempo anche senza le rispettive mogli. Paolo adora sua figlia Mia e anche per la sua bambina è come un secondo padre.

“E’ la prima volta che pubblico per intero tutto il video del mio matrimonio, ma oggi e’ il nostro anniversario e mi sento un po’ romantica. Credo che siano stati i tre giorni piu’ belli e divertenti che io potessi mai desiderare!!! P.S. Ho levato solo la parte piu’ intima e privata della Chiesa…per il resto vedrete tutto in tre video, uno dopo l’altro!”. Dopo 5 anni dal sì Alessia si emoziona ancora come quel giorno, ha scelto l’amore vero, l’uomo giusto.