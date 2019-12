Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon scomparsi dai radar: pronti per la convivenza?

La tronista Giulia Quattrociocche ha finalmente fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Daniele Schiavon è il corteggiatore che ha rubato il cuore alla giovane donna e che ha ricambiato con un bel sì la scelta di Giulia. Ormai sono passati diversi giorni dalla scelta della Quattrociocche al programma di Maria De Filippi. Tutti vogliono sapere come procede tra la tronista e Daniele Schiavon! E se Giulia Quattrociocche sembra essere scomparsa dai radar e dai social, il profilo social di Uomini e Donne ha pubblicato uno scatto bellissimo e poi ci pensa il bel Daniele Schiavon a far sapere a tutti che insieme alla sua Giulia è davvero felice.

Daniele Schiavon e la prima foto social con Giulia Quattrociocche: ora la convivenza?

La pagina Instagram di Uomini e Donne ha pubblicato la prima foto social di Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon insieme. E nel primo selfie di coppia, inutile negarlo, Daniele Schiavon e Giulia Quattrociocche sembrano davvero molto innamorati. La loro storia d’amore è appena iniziata ma prosegue a gonfie vele, molto gonfie potremmo dire! Sì perché già da qualche giorno gira sul web l’indiscrezione secondo cui i due protagonisti di Uomini e Donne sarebbero talmente tanto innamorati da fare già un passo molto importante: quello della convivenza. Giulia Quattrociocche, infatti, si sarebbe già stabilita a casa del suo nuovo fidanzato ma la nuova coppia starebbe seriamente pensando di andare a convivere insieme. Daniele Schiavon e la bella Giulia starebbero cercando una casa!

Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon pazzi d’amore: prosegue a gonfie vele

Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon non hanno ancora dichiarato nulla rispetto alla notizie della convivenza e della ricerca di una casa per vivere insieme. Ci sembra però molto chiaro che tra la ex tronista e l’ex corteggiatore del programma di Canale 5 la storia prosegue alla grande. I due sembrano molto felici e innamorati insieme tanto è che pochissime ore fa, Daniele Schiavone ha fatto una vera e propria dedica alla sua Giulia. Daniele ha pubblicato una ig stories con due foto molto belle di lui e la Quattrociocche insieme scrivendo: “Sei mia”.

Chi non ha creduto molto nella scelta di Giulia probabilmente si dovrà ricredere perché Daniele Schiavone e la sua fidanzata sembrano davvero pazzi d’amore!