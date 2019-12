Paola Caruso e Moreno Merlo: ipotesi finta storia d’amore che arriva in tribunale

Non si fermano polemiche e notizie che riguardano Paola Caruso e il suo ormai ex fidanzato Moreno Merlo. L’ex bonas di Avanti un Altro! e Merlo si sono accusati a vicenda a colpi di ospitate nei programmi di Barbara d’Urso. Poco più di una settimana fa proprio Moreno Merlo ha avuto modo di replicare alle forti accuse di Paola Caruso dichiarando che lo menava e augurava la morte all’uomo, imprecando di fronte a collaboratori e al piccolo Michelino. Adesso però la situazione sembra intrigare sempre di più chi l’ha seguita fin dal primo momento in quanto il settimanale Oggi ha pubblicato una notizia che riguarda proprio l’uomo e che aprirebbe a nuove ipotesi.

Moreno Merlo, ex di Paola Caruso: passato sentimentale che fa pensare che sia tutto finto

Ma che cosa ha pubblicato il settimanale Oggi? Secondo quanto scritto dal settimanale, Moreno Merlo ha avuto un passato sentimentale un po’ burrascoso. L’ex fidanzato di Paola Caruso avrebbe avuto una frequentazione molto lunga e anche parecchio discussa con uno stilista famosissimo. La relazione tra Moreno Merlo e il misterioso stilista si è interrotta a causa di problemi di gelosia. Non è chiaro se sia davvero questo il motivo della fine di questa frequentazione ma quel che è certo è che questa ultima news di gossip apre una nuova ipotesi nella vicenda che riguarda Paola Caruso e lo stesso Moreno Merlo.

Accordo tra Moreno Merlo e Paola Caruso? L’ipotesi della finta coppia per andare dalla d’Urso

Dopo la presunta relazione omosessuale di Moreno, quello che dunque tutti si chiedono è se Paola Caruso e Moreno Merlo si fossero messi d’accordo per scatenare tutto questo gossip sul loro conto. Che l’ex tentatore di Temptation Island e l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi abbiano deciso di tirar su una coppia finta per finire poi al centro dell’attenzione della cronaca rosa e nei programmi tv di Barbara d’Urso? I dubbi che riguardano Moreno Merlo e Paola Caruso sono tanti e il popolo del web cova sempre di più l’ipotesi di un accordo.

Come andrà a finire questa storia? Si arriverà davvero in tribunale?