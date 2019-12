Per Belen Natale a Napoli con la famiglia di Stefano De Martino (Foto)

Sono a Napoli Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ovviamente con il piccolo Santiago, ovviamente con la famiglia del ballerino e conduttore (Foto). Natale con i tuoi ed è a casa che sono tornati per la festa più importante dell’anno ma questa volta non ci sono i signori Rodriguez, la mamma e il papà di Belen sono infatti partiti per l’Argentina. Mancano anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, loro sono a Trento dalla famiglia dell’ex gieffino. Di Jeremias non si hanno al momento notizie del suo Natale ma di certo non è a Napoli. Un Natale meraviglioso per la showgirl argentina che ha voluto con sé a Napoli anche l’amica del cuore, Patrizia Griffini. Tutti insieme sono partiti per la splendida città campana e in aereo accanto a Stefano c’era anche sua sorella Agnese. Una gran festa per la famiglia napoletana che ha potuto riabbracciare tutti. Feste uniche e speciale con il Vesuvio a vista dall’albergo dove alloggiano. Come sempre la Rodriguez ne approfitta per scattare qualche foto, selfie.

NATALE A NAPOLI PER STEFANO E BELEN

Una giornata di sole bellissima e la coppia si è anche regalata un bel giro in barca; una temperatura che a Milano possono solo sognare. Belen distesa si gode il calore del sole protetta dal vento. “Io a te ti amo tanto tanto” scrive la showgirl dedicando una foto dolcissima a suo marito, poi uno scatto con la Griffini e il Natale sembra davvero perfetto.





Pranzi e cene a Napoli possiamo immaginarli, una gran festa tutti insieme, il Natale più bello per tutta la famiglia dopo la separazione e altri amori. Niente può più separarli adesso e Santiago è l più felice di tutti, ormai è un ometto e mamma e papà sanno bene che non possono deluderlo, anche lui ha desiderato tanto di rivederli per sempre insieme. Desiderio avverato.