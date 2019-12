Tutti a casa di Antonella Clerici nel bosco per festeggiare il Natale (Foto e Video)

Un Natale ancora più bello quest’anno per Antonella Clerici e Vittorio Garrone nella loro casa nel bosco; figli, giovani e felicità sono gli hashtag che la conduttrice ha usato per mostrare il bellissimo gruppo con cui hanno brindato (foto e video). Con loro ci sono i figli dell’imprenditore e i tanti amici, una bellissima foto di gruppo mostra tutta la gioia del momento. Ad Arquata Scrivia farà freddissimo ma tutta l’allegria e l’affetto che li circonda basta più di una stufa a riscaldare l’atmosfera. In una storia Antonella mostra anche un altro albero di Natale e il presepe, tutto è pronto per la cena della vigilia e anche qui l’atmosfera è magica, tutto è perfetto, non c’è bisogno di altro. Invece c’è anche altro ed è un video con Babbo Natale e un elfo, sono loro due, la Clerici e Garrone. Immagini che in tanti condividono per sorridere insieme e la coppia fa sorridere ancora una volta.

ANTONELLA CLERICI FESTEGGIA IL NATALE NELLA SUA CASA NEL BOSCO

La Clerici non manca mai di mostrare un po’ della sua vita, dal passato al presente. Appena tornata a casa in questi giorni ha pubblicato un quadro che ha in casa, poi uno scatto di un bel po’ di anni fa, lei giovanissima, infine il Natale, il periodo che adora.

Chissà cosa avrà chiesto in dono a Babbo Natale, magari che tutto resti così come oggi nella sua vita, nella vita dei suoi cari, forse anche di tornare in tv, di continuare il suo lavoro nel modo in cui ama. Tutti l’attendono e di certo il nuovo anno le porterà qualcosa di nuovo, che sia in Rai o altrove la rivedremo presto in tv, intanto c’è da festeggiare con la famiglia e con gli amici.