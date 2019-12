Filippo Magnini e Giorgia Palmas aspettano il 2020 per il grande si: il nuovo anno il matrimonio dei sogni

Il 2019 della rivista Chi si chiude con una cover speciale. E’ dedicata a Filippo Magnini e Giorgia Palmas, una coppia molto seguita che fa sognare tutti i fans. Il 2020 per Giorgia e Filippo sarà davvero speciale: i due fidanzati confermano infatti anche dalle pagine della rivista Chi che si sposeranno. La proposta di matrimonio è arrivata il giorno di Natale. Giorgia, dopo aver ricevuto l’anello, ha postato sui social le foto rivelando quindi a tutte le persone che la seguono sempre con grande affetto, quello che era accaduto. Un annuncio che tutti si aspettavano visto che i due in più occasioni hanno dichiarato di voler realizzare questo sogno d’amore, unendosi in matrimonio. Di certo il loro sarà uno dei matrimoni vip più attesi del nuovo anno.

IL 2020 MATRIMONIO PER GIORGIA PALMAES E FILIPPO MAGNINI

Dalle pagine della rivista Chi, i due fidanzati parlano per la prima volta delle nozze. ”Il 2020 sarà il nostro anno: ci sposiamo”. “Siamo partiti con il piede giusto”, confessa l’ex velina “ma il momento in cui mi sono lasciata andare e mi sono innamorata è stato quando ho visto Filippo con mia figlia Sofia:ho realizzato qualcosa che succedeva nei miei sogni, lui e la mia bimba si piacevano in maniera spontanea”. “Il 2019 è stato un anno carico”, aggiunge Magnini “ma grazie a Giorgia e a Sofia ho vissuto l’anno più bello proprio nell’anno più difficile. Ora non vedo l’ora di togliere il difficile e vivere solo la parte positiva” .

Filippo e Giorgia si godono gli ultimi giorni di relax lontano dall’Italia, come abbiamo visto sui social nelle ultime ore, dopo Natale sono partiti per Dubai, anche per godersi queste ore “post proposta di matrimonio”. Per il momento nessuna data o altri dettagli che possano far immaginare quando questo matrimonio sarà celebrato ma noi di certo li seguiremo per non perderci nessuna informazione in merito!