Miriana Trevisan tifa per Pago al GF VIP e parla anche di Serena Enardu

Miriana Trevisan torna a parlare del suo ex Pago, a pochi giorno dal Grande Fratello VIP. La Trevisan e il piccolo Nicola, sono pronti a fare il tifo per Pago, sperando che ci possa essere un grande successo per il cantante e che questa volta si veda anche altro del suo carattere. Una bellissima storia quella che Miriana ricorda con grande affetto. Un amore vissuto tra alti e bassi e finito perchè sia lei che Pacifico, dopo la nascita di Nicola, si sentivano solo amici. Oggi hanno un ottimo rapporto e infatti la Trevisan, nella sua intervista per la rivista Chi dice di essere totalmente dalla parte del suo ex. Non solo racconta anche dei difficili giorni successivi a Temptation Island VIP quando Pago, distrutto per la fine della storia con Serena, si era rifugiato proprio da loro.

Nella sua intervista alla rivista Chi la Trevisan spiega che nei sette anni di storia tra Pago e Serena, lei non ha mai avuto modo di parlare con l’ex tronista ma suo figlio le ha sempre detto che Serena è una persona dolce, buona e speciale.

Oggi sia lei che Pago sono single ma esclude totalmente un ritorno di fiamma con il suo ex, sono solo grandi amici.

MIRIANA TREVISAN TORNA A PARLARE DI PAGO E SERENA ENARDU A TEMPTATION ISLAND VIP

Ecco le parole di Miriana Trevisan nella sua intervista per la rivista Chi, in merito a quello che è successo a Temptation Island VIP:

Non metto in dubbio il suo stato confusionale e la sua sofferenza. Ma non si è minimamente resa conto di come ci si comporta in queste trasmissioni. Doveva frenarsi. Voglio pensare che fosse accecata, così accecata da una sofferenza interiore che non ha pensato né a chi c’era dall’altra parte dell’isola, né a chi stava a casa a guardarla. Io non mi sarei mai permessa di avere un atteggiamento simile. Non so che cosa le sia passato per la testa. Per Pago mi è spiaciuto molto, davvero

In merito a quella che è stata la scelta di Pago e Serena Enardu di partecipare al programma, la Trevisan commenta:

No io non avrei partecipato. Avrei chiarito una situazione così delicata a casa. Stop. Io e Serena siamo molto diverse, ma, da donna, non mi sono piaciute le offese sul suo conto alla fine del programma

Miriana e il piccolo Nicola faranno il tifo per Pago al Grande Fratello VIP e sperano che questa volta non ci siano lacrime in tv ma un grande successo.