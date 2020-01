Polemica Ferragnez: usano davvero profili falsi sui social per difendersi?

Chiara Ferragni e Fedez sono spesso e volentieri al centro dell’attenzione dei media in tutto il mondo. E’ scoppiata una nuova polemica che riguarda proprio i Ferragnez. L’imprenditrice e il rapper sono finiti sotto accusa proprio sui social network, dove sono famosissimi. Quale sarebbe il motivo? Chiara Ferragni e il marito Fedez gestirebbero, sempre sui social, dei profili falsi. Il tutto è partito proprio da una storia di Chiara Ferragni che ha girato un video del figlio Leone mentre utilizzava l’iPad. Fino a qui non c’è niente di strano in fondo. I più attenti hanno però notato qualcosa di strano proprio sullo schermo del tablet. L’iPad era infatti aperto sulle note dove erano appuntati dei dati di accesso di alcuni profili social. Profili che, secondo i più attenti, sarebbero proprio dei fake.

Chiara Ferragni, Fedez e la polemica sui profili falsi: i Ferragnez si difendono

Proprio così è partita la grossa polemica sui social network. Gli utenti del web si sono scatenati contro Chiara Ferragni e Fedez. Tra l’altro, i più attenti hanno anche notato che tra i vari dati dei profili presenti nelle note del tablet figuravano anche dei nick piuttosto noti a chi segue da tempo i Ferragnez. 63Camilla, su Twitter, scriveva dei tweet in cui difendeva l’imprenditrice digitale e il noto rapper dalle critiche. Per gli utenti del web i Ferragnez si difendevano da soli con account fake ma Chiara Ferragni è subito intervenuta per placare la polemica contro di lei e suo marito. Andiamo a vedere che cosa ha affermato la fashion blogger per difendersi da tutto ciò.

Chiara Ferragni risponde alle accuse sui profili falsi: ecco la risposta dei Ferragnez

“Ragazzi, oggi ho pubblicato per sbaglio Leo che giocava con l’ipad dei nonni e si vedeva una nota con i dati dei loro account Facebook, Apple, Instagram e Twitter. Le password sono state tutte cambiate ma naturalmente c’è chi pensa che quello di Twitter fosse un nostro profilo fake” ha così scritto Chiara Ferragni in una storia su Instagram. L’account Twitter di 63camilla era gestito da Annamaria Berrinzaghi, nonché la mamma di Federico! “È della mamma di Fede che, come ogni mamma, difende il proprio figlio. I figli so’ pezzi ‘e core” ha infatti spiegato l’imprenditrice digitale sul social network. Chiara Ferragni ha anche invitato i suoi followers a seguire i genitori di Fedez su Instagram affermando pure che i due signori sono i loro influencer preferiti.

La polemica pare però non essersi ancora placata dopo le immediate spiegazioni di Chiara Ferragni. Il motivo? La mamma di Fedez, prima ancora di 63camilla, si faceva chiamare in altri modi sui social network. Tra i vecchi nickname della signora appaiono infatti anche: Vittorio Violini e poi l’attuale Tatiana di Instagram. I Ferragnez riusciranno a spiegare anche questo ai loro attentissimi seguaci presenti sui social network? Voi invece che cosa ne pensate di tutta queste storia?