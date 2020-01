Matteo Salvini con la figlia sulla neve, Francesca Verdini nella famiglia allargata (Foto)

Sono davvero molto dolci le foto che la rivista Chi pubblica mostrando Matteo Salvini con la sua nuova famiglia allargata, non al completo ma tenerissima con Francesca Verdini e la piccola Mirta (foto). Francesca Verdini e Matteo Salvini stanno insieme ormai da un bel po’ di tempo, lei è arrivata dopo la fine della relazione con Elisa Isoardi e un lungo legame in cui il gossip è entrato più volte. Con la Verdini sembra sia diverso, meno chiacchiere da dare in pasto alle riviste e più sorrisi, tenerezze, passeggiate mano nella mano, adesso addirittura una vacanza in montagna, sulla neve, con la figlia di Matteo. La nuova fidanzata ha solo 26 anni ma si occupa della figlia del suo compagno in modo molto premuroso. Mirta ha 7 anni ed è nata da una relazione precedente; non è l’unica figlia del politico che ha anche un figlio maschio, Federico di 16 anni nato dal primo matrimonio.

LA FAMIGLIA ALLARGATA DI MATTEO SALVINI IN VACANZA IN MONTAGNA

Non è la prima volta che la famiglia allargata di Matteo Salvini viene paparazzata durante una vacanza; ci sembra che con Elisa Isoardi non sia mai accaduto. Sintomo che tutto procede davvero a gonfie vele per la nuova coppia. Per la differenza d’età che c’è tra i due in pochi avrebbero scommesso s questo amore, invece basta guardare la dolcezza degli scatti per capire il loro legame.





Francesca Verdini osserva ogni istante i passi della piccola Mirta sulla neve e poi quando è ormai stanchissima la prende in braccio e la coccola. Non mancano i baci appassionati tra i due fidanzati, proprio mentre Mirta è impegnata con la sua lezione di sci. Non sono soli però, con loro tre sembra ci fossero addirittura otto uomini della sicurezza. Attendiamo le nozze o ancora presto per parlare di fiori d’arancio?