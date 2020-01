Floriana Secondi a Pomeriggio 5: “Serena una persona meschina, Pago la ama ancora”

Ampia pagina dedicata al Grande Fratello VIP 4 nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi 13 gennaio 2020. Il pubblico si aspettava di conoscere una eventuale decisione del GF in merito alle frasi choc di Salvo Veneziano verso Elisa de Panicis e non solo, vista anche la presenza della moglie dell’uomo. Ma alla fine non ci sono state delle novità su questa storia. Si è quindi parlato poi anche di Serena Enardu e di Pago con le solite accuse di Giovanni Conversano che, dieci anni dopo la fine della sua storia con l’ex tronista, parla ancora di lei ( e viceversa, c’è da dire). Ma Conversano non è stato il solo a dire la sua sulla vicenda che vede protagonisti Serena e Pago. Anche Floriana ha deciso di dire qualcosa in merito.

FLORIANA SECONDI A POMERIGGIO 5: SERENA ENARDU UNA PERSONA MESCHINA

“Io voglio dire una cosa, io e Pago abbiamo lo stesso manager per cui parlo di cose concrete, di cose che so con fonti certe. Quando è finito Temptation Island VIP Pago era distrutto e ha dormito per 4 notti a casa del nostro manager. In quei giorni ha anche scritto 4 canzoni. Lui ama ancora moltissimo Serena mentre lei è una persona meschina. Il solo modo che Pago ha di voltare pagina è di stare lontano da lei nella casa” ha detto Floriana Secondi in diretta a Pomeriggio 5.

In studio Giovanni Conversano poi continua ad accusare la sua ex e anche Biagio d’Anelli gli dà ragione. A suo dire anche questa volta Serena starebbe seguendo una sorta di copione non a caso ha capito che voleva chiarirsi con Pago quando lui è entrato nella casa del Grande Fratello VIP, non prima.

Che cosa succederà adesso, Serena lascerà correre o via social dirà la sua? O magari deciderà di partecipare a un confronto con Giovanni Conversano magari in diretta su Canale 5?