Fiorello in ansia per Sanremo si ricarica con sua moglie sulla neve (Foto)

Tutti attendono Fiorello al Festival di Sanremo, è tra le scelte migliore che Amadeus potesse fare e c’è da scommettere che lui non deluderà pubblico e amico ma intanto è in ansia (foto). Questa l’emozione che ha riferito Fiorello e immaginiamo che sulla neve con sua moglie Susanna sia andato per trovate tutta la carica necessaria. Sport e baci, tante risate e la vacanza in montagna è il massimo. E’ la rivista Oggi a pubblicare le foto della coppia mentre scia ma anche mentre Fiorello si esercita con le sue improvvisazioni tra la folla che non smette di osservarlo e chiede una foto con lui. Ovvia l’ansia se pensiamo che Amadeus non desidera sapere cosà farà Fiorello sul palco dell’Ariston, ha campo libero, si fida completamente di lui, potrà entrare e uscire quando vuole. A calmare la sua ansia ci pensa la moglie. Susanna Biondo da 24 è la donna che lo ama e lo sostiene, è lei la sua vera ispirazione, la sua calma, la sua serenità.

LA DICHIARAZIONE D’AMORE DI FIORELLO A SUA MOGLIE SI RINNOVA OGNI GIORNO

Tempo fa il conduttore dedicò parole bellissima alla sua Susanna, l’amore della sua vita: “Io so che torno a casa e trovo una persona che mi capisce: non potrei fare quello che faccio senza questa serenità che dura da 24 anni. Dietro un grande ansioso c’è sempre una grande Susanna”.





E’ quindi lei la sua carica e sarà così anche per Sanremo 2020. “Gli darò il doppione delle chiavi dell’Ariston, lui è il re dell’imprevedibilità. Non voglio sapere nulla, potrà entrare e uscire quando vuole” ha commentato Amadeus. Intanto, Fiorello e Susanna sono a Cortina d’Ampezzo, bellissimi e sempre molto innamorati. Ci sono per un saluto a tutti, continuano a divertirsi come due ragazzini. Non c’è dubbio che la sua presenza a Sanremo tra pochissime settimane sarà la ciliegina sulla torta.