Silvia Provvedi col pancione in abito bianco è felice accanto al suo Giorgio (Foto)

E’­­ la rivista Chi in esclusiva a mostrare le foto di Silvia Provvedi col pancione. Se la brunetta del duo Le Donatella è riuscita a tenere nascosta la gravidanza per i primissimi mesi adesso sarebbe davvero impossibile, le sue forme sono lievitate, il pancione è già ben evidente e a sottolinearlo ci pensa l’abito bianco scelto dalla cantante. E’ al quinto mese di gravidanza Silvia Provvedi, informa la rivista di Alfonso Signorini pensando già al matrimonio con il suo compagno. E’ Giorgio De Stefano il responsabile di tutta la felicit­­à che sta vivendo l’ex fidanzata di Fabrizio Corona. La ricordiamo infatti non molto tempo fa delusa dall’amore dopo l’addio all’ex re dei paparazzi. Da domani Chi sarà in edicola con le prime foto col pancione della Provvedi. Sempre in compagnia di sua sorella ma da più di un anno accanto a lei c’è anche Giorgio.

GRANDI PROGETTI TRA SILVIA PROVVEDI E GIORGIO DE STEFANO

Al compagno di Silvia non interessa per niente apparire, il mondo dello spettacolo non è il suo mondo. Beccati tutti insieme in un ristorante di Milano hanno invece festeggiato un loro momento. Chi è vicino alla coppia ha confidato che sognano di sposarsi subito dopo la nascita del bebè, evento dolcissimo previsto per i primi di giugno. Entrambi sperano arrivi una femminuccia ed è molto probabile che sia così, c’è chi dice che la chiameranno Giulia, come la sorella gemella di Silvia, la persona a cui è da sempre più legata, l’unica che le è rimasta sempre accanto anche nei momenti più difficili.

LE FOTO DI SILVIA PROVVEDI INCINTA

Bellissima davvero Silvia Provvedi con il suo pancione fasciata nell’abito bianco. Soprabito sulle spalle e il cappellino che le dona un’aria parigina. I fan già sognano però il vero abito bianco, la marcia nuziale e ogni dettaglio romantico per la cantante e il suo fidanzato.