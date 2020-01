Uomini e Donne, Giulio Raselli già pazzo di Giulia D’Urso: sogna storia duratura, lei vuole portarlo in Puglia

Ieri, lunedì 20 gennaio 2020, abbiamo finalmente assistito alla scelta di Giulio Raselli a Uomini e Donne. Una scelta che sta facendo parlare molto il popolo del web e tutti i telespettatori del programma di Maria De Filippi visto che in pochi si aspettavano quello che è successo. Il tronista ha scelto Giulia contro ogni pronostico e ha pure litigato con Giovanna. In un video pubblicato su Witty, Giulio Raselli si è confessato prima della scelta affermando anche delle cose forti e importanti ma non solo perché ci sono stati dei momenti di backstage inediti insieme a Giulia D’Urso. Raselli ha rivelato di aver dormito poco. Già da qualche settimana il cuore di Giulio pensa delle cose molto forti sulla persona scelta.

Giulio Raselli e la scelta di cuore a Uomini e Donne: pensava sempre a Giulia D’Urso

“Ho sempre fatto quello che mi è passato per la testa” ha affermato Giulio Raselli nel video del dietro le quinte su Witty. “Non è una cosa studiata quindi è una cosa che poi avviene ad un certo momento del percorso. Ti rendi conto che quando ti alzi la mattina pensi a quella persona. Ti rendi conto che quando vai a dormire pensi a quella persona. E ti rendi conto che durante la giornata è molto presente“ ha continuato il tronista. “Sono arrivato a questa scelta consapevole e dettata dal cuore, non sto usando la testa” sono state ancora le sue parole prima di scegliere Giulia D’Urso.

Giulio Raselli innamorato di Giulia D’Urso: adesso spera in una storia più che duratura

Durante la scelta a Uomini e Donne, Giulio Raselli ha rivelato a Giulia D’Urso di amarla. Adesso Raselli spera di poter vivere insieme alla sua nuova fidanzata una storia serena e che possa essere più che duratura. Insomma Giulio sembra avere intenzioni molto serie con la D’Urso! Ma anche Giulia, dopo la scelta, si è confessata ai microfoni di Witty proprio al fianco del tronista. “Io ero terrorizzata” ha svelato la ragazza che aveva paura che Raselli non la scegliesse. “Io credo di non essermi mai sentito così. E’ un sentimento grandissimo e lo provo, non ho problemi a dirlo. Sono felice” afferma ancora una volta Giulio Raselli che sembra davvero innamoratissimo di Giulia D’Urso.

Giulio ha anche chiamato sua madre dopo la scelta spiegando che era andata bene con Giulia. “Siamo commossi, felici” ha affermato la mamma di Raselli. “Signora me lo porto giù in Puglia!” è intervenuta subito Giulia D’Urso. “Chiamami Silvana!” ha risposto la madre di Giulio. Dalle bellissime immagini del backstage pare proprio che la coppia sia già molto unita e pronta a vivere finalmente questa storia d’amore. Baci, carezze, tantissimi sorrisi e parole piene d’amore. Che cosa possiamo aspettarci da questa nuova coppia di Uomini e Donne? Beh noi speriamo che vada proprio come vorrebbe Giulio Raselli ovviamente! In bocca al lupo ragazzi!