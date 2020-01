Elisa Isoardi in pieno relax con Alessandro Di Paolo a Roma (Foto)

Mentre Elisa Isoardi in tv continua a ripetere che è single, la rivista Diva e Donna sembra non avere dubbi sulla storia d’amore con Alessandro Di Paolo (foto). La coppia è stata beccata ancora una volta in un momento di pieno relax ma questa volta a Roma. La realtà è che lei l’ha definito solo un amico quindi al momento quelle del gossip sono solo supposizioni. Anche durante le festività natalizie lui l’ha raggiunta dalla sua famiglia e hanno trascorso qualche giorno tutti insieme. Nella Capitale si godono una bella giornata di sole, si fermano al bar per un aperitivo e continuano a chiacchierare sempre molto vicini, di certo molto intimi ma niente che confermi l’amore tra i due. Le cose vanno a gonfie vele, così tanto da non volerne parlare o Elisa Isoardi non mente quando dice che non ha un compagno?

ELISA ISOARDI SINGLE O FIDANZATISSIMA CON ALESSANDRO DI PAOLO?

Di loro si parla da quasi un anno e sulle riviste di gossip abbiamo visto tante loro foto, spesso insieme. Si è parlato anche di presentazioni in famiglia, anche Elisa infatti sembra conoscere bene i genitori di Alessandro. Per un certo periodo si erano perse le tracce dell’imprenditore ma poi è tornato accanto alla bella conduttrice.





Già una volta lei l’ha difeso da stupidi attacchi sui social. Hanno trascorso il Capodanno insieme, sono stati paparazzati insieme anche durante qualche fine settimana lontani da tutto e tutto A Roma non si nascondono più, manca solo il sì della Isoardi e poi potremo dire che sono davvero fidanzati. Lui sembra davvero innamorato, ma lei? Dopo la fine della storia d’amore con Matteo Salvini la conduttrice de La prova del cuoco non ha mai parlato di un altro uomo ma sta per arrivare San Valentino e chissà che qualcosa in più salti fuori.