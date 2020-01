Giulia de Lellis matrimonio con Andrea Iannone? A Verissimo la risposta

Giulia de Lellis sarà protagonista della puntata di Verissimo in onda domani 25 gennaio 2020. La bella influencer torna nello studio di Verissimo dopo il grande successo del suo libro Le corna stanno bene su tutto per parlare di presente ma anche di futuro. E ovviamente nel suo suo futuro ci sarà l’amore, forse anche un matrimonio? E’ quello che si chiede Silvia Toffanin che parla con Giulia del suo fidanzamento con Andrea Iannone. Fiori d’arancio in vista?

GIULIA DE LELLIS A VERISSIMO: MATRIMONIO IN VISTA CON ANDREA IANNONE?

Giulia e Andrea sono felicissimi insieme anche se stanno affrontando un momento non semplice, dopo le accuse di doping contro Iannone. E infatti Giulia a Verissimo commenta: “È un momento particolare della sua carriera dove io non posso fare altro che stargli vicino. Siamo sereni perché sappiamo della sua innocenza. Lui è molto determinato a dimostrare questo e sono sicuro che ci riuscirà”.

A proposito di figli invece, Giulia ha già chiarito qualche giorno fa sui social, mentre parlava con i suoi followers della cura per l’acne che ha fatto, che almeno per un anno non potrà affrontare una gravidanza, visto l’utilizzo di un farmaco molto forte. Potrebbe quindi esserci un matrimonio? Glielo chiede Silvia Toffanin se potrebbe invece esserci un matrimonio. Di recente Andrea le ha organizzato una bellissima festa di compleanno, potrebbe arrivare anche la proposta di matrimonio?

La De Lellis ha risposto: “Non ho ancora ricevuto la proposta ma solo quella di fidanzamento. Io sono qui”. Giulia non ha mai nascosto la sua voglia di creare una famiglia e visto che non è stata fortunata in passato e che pensa di aver oggi incontrato l’uomo perfetto, il matrimonio, nonostante la giovane età, potrebbe presto arrivare!

A Verissimo Giulia ha parlato anche del furto che ha subito durante le vacanze di Natale. Ne ha parlato anche a Verissimo: “Il giorno prima di Capodanno mi hanno rubato tutto, anche i regali di Natale. Mi sono spaventata molto perché nel 2019 è stato il terzo furto che ho subito. È stato molto pesante! Consiglio a tutti di evitare di dire, come purtroppo ho fatto io, i propri spostamenti sui social“.

L’intervista completa domani a Verissimo nella puntata del 25 gennaio 2020.