Elisa Isoardi sfoggia il regalo del fidanzato, l’anello è vistoso ma lei non ne parla (Foto)

E’ un anello che avevamo già visto all’anulare sinistro di Elisa Isoardi ma poi era scomparso, adesso è tornato, proprio come Alessandro Di Paolo (foto). Mentre la conduttrice de La prova del cuoco continua a dire che è single quasi in ogni puntata del suo cooking show, il gossip è quasi certo che nella sua vita ci sia davvero e di nuovo Alessandro. E’ sempre lui, lo stesso imprenditore che la scorsa primavera abbiamo visto con Elisa in più foto scattate dai paparazzi tra un fine settimana romantico e l’altro. Lui poi era scomparso per un po’ e da qualche tempo è tornato, proprio come l’anello. E’ l’anello che la Isoardi sfoggia tra i social e le dirette in tv, un vistoso anello con smeraldo, sembra davvero il pegno d’amore di chi ha promesso qualcosa di importante. Intanto, lei lascia chiacchierare tutti e di questa storia non ne vuole parlare.

ELISA ISOARDI NON SMENTISCE E NON CONFERMA LA STORIA D’AMORE CON ALESSANDRO DI PAOLO

Gli atteggiamenti complici ci sono tutti, gli indizi sulla presunta coppia sono molti ma manca quello principale, nessuna conferma, nessun annuncio. Inoltre, non è mai apparso un loro abbraccio. Potrebbero essere semplici amici. Quindi quell’anello che sembra di fidanzamento?





Il brillocco c’è e si vede e il gossip ha anche fantasticato sulla prima volta che Elisa Isoardi l’ha messo al dito: in concomitanza con le prime immagini di Matteo Salvini e Francesca Verdini (storia d’amore che tra l’altro procede a gonfie vele nonostante la differenza d’età).

Il produttore e l’anello sono tornati nella vita della conduttrice che sembra desiderare matrimonio e figlio, soprattutto quando fa gli auguri alle sue colleghe, in particolare a Eleonora Daniele che l’ha fatta riflettere sul fatto che solo lei non è mamma. Attendiamo il seguito, magari di sentire la marcia nuziale.





Elisa Isoardi sfoggia il regalo del fidanzato, l’anello è vistoso ma lei non ne parla (Foto) ultima modifica: da