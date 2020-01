Elisa Isoardi fa gli auguri a Eleonora Daniele e pensa che solo lei non è mamma (Foto)

Alla notizia della gravidanza di Eleonora Daniele sono arrivati subito gli auguri di Elisa Isoardi, da Storie Italiane a La prova del cuoco tante le emozioni di oggi in tv ma anche qualche riflessione da parte delle due conduttrici (foto). La Daniele appena tornata in diretta nel suo programma di Rai 1 ha annunciato la sua dolce attesa non potendo più nascondere il pancino e soprattutto la sua gioia immensa. Una notizia arrivata con gli occhi pieni di lacrime sul finire della puntata di Storie Italiane, subito dopo è arrivata La prova del cuoco e la Isoardi spontanea ha detto ciò che pensava. Prima gli auguri alla futura mamma e poi la considerazione a voce alta che lei è rimasta tra le pochissime a non avere ancora un figlio, anzi per lei è l’unica.

ELISA ISOARDI VORREBBE UN FIGLIO, IL DESIDERIO FORSE ESPRESSO A VOCE ALTA A LA PROVA DEL CUOCO

Felice per la conduttrice che la precede con il suo programma del mattino la Isoardi si è congratulata ma ha subito aggiunto: “Manco solo io praticamente all’appello perché tutte le mie colleghe un bambino ce l’hanno. Anzi facciamo gli auguri a Eleonora Daniele, un bacione da parte mia e da parte di tutta La prova del cuoco. Un augurio di felicità davvero, questa sì che è una bella notizia davvero”.





Claudio Lippi sembra non avere capito chi è incinta o chi è già mamma o magari ha solo voluto far sorridere Elisa. “Ma si sono appena sposati!” ha esclamato il conduttore. Un matrimonio celebrato a settembre, la Isoardi cerca consenso se è vero che Eleonora Daniele e Giulio Tassoni si sono sposati questa estate. Sì, tutto vero, non vogliamo di certo contare i mesi, sono una coppia da più di 16 anni e finalmente hanno realizzato il loro sogno più grande.