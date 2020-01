Serena Enardu pronta per il matrimonio con Pago, ha paura di perderlo (Foto)

Serena Enardu ha sempre più paura di perdere Pago, non ne fa mistero mentre lui continua a giocare nella casa del Gf Vip e lei lo osserva da casa (foto). Ha così tanta paura che lo sposerebbe anche domani, subito, come ha confidato a Uomini e Donne Magazine. Cosa è cambiato in queste settimane per l’ex tronista che a Temptation Island Vip sembrava così sicura di non volere più accanto il cantante? Spera che la perdoni perché si è resa conto che lo ama profondamente, per lei è tornata forte la passione di un tempo, sono tornate tutte le emozioni che non provava più, che aveva quasi dimenticato ma che sognava di riprovare. La Enardu sogna addirittura il matrimonio con Pago, i fiori d’arancio a cui non aveva ma mai pensato. Ha sempre detto che non si sarebbe mai sposata ma è proprio vero che il “mai” non andrebbe pronunciato in nessun caso. Segue di continuo il Grande Fratello Vip ma con gran paura, con il timore di vedere qualcosa che la possa far soffrire.

SERENA ENARDU INVIA TANTI MESSAGGI A PAGO, LUI LI LEGGERA’ TUTTI CON CALMA

Nella casa del GF Vip non sono ammessi i cellullari, i concorrenti non hanno alcun contatto con l’esterno ma la Enardu invece può vedere tutto e soffre: “Lo osservo come una bambina che guarda un film di paura, con le mani che coprono gli occhi ma tentano di sbirciare. Il timore di ascoltare o vedere qualcosa che mi possa far soffrire è forte”.

MIRIANA TREVISAN COMMENTA IL LEGAME TRA PAGO E SERENA ENARDU





Questa volta è pronta anche a mettersi da parte per il bene del suo ex compagno, lo vede sereno e desidera dargli tempo, rispettare i limiti che lui deciderà di mettere. “Spero di continuare a vederlo ironico, sorridente, perché ha bisogno di leggerezza. Dopo Temptation vedo Pago cambiato, evoluto”. E’ sicura che il programma che li ha separati sia servito a entrambi: “Ci ha cambiati. Io ho riscoperto quanto per me lui fosse importante. E anche se è difficile da dire, ringrazio quel programma perché, dal nostro ultimo confronto a Uomini e Donne, quando vedo Pago mi batte il cuore”.