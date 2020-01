Miriana Trevisan su Pago e Serena Enardu: Pacifico ancora innamorato della sarda

Non se la sente di criticare il gesto fatto da Serena Enardu, l’ex moglie di Pago, Miriana Trevisan che dalle pagine della rivista Chi spiega il suo punto di vista su quello che è successo nella casa del Grande Fratello VIP con la decisione della sarda di entrare in casa. Al posto di Serena lei non sarebbe andata in tv ma non condanna la Enardu che si è giocata una delle sue ultime carte, probabilmente dopo che si è resa conto di quello che stava perdendo.

Miriana è convinta del fatto che Pago ami ancora Serena ma non sa se questo basta per un futuro di coppia al fianco dell’ex tronista.

MIRIANA TREVISA A CHI: PAGO AMA ANCORA SERENA MA NON SI FIDA DI LEI

Le parole di Miriana dalla rivista Chi:

Lui non se lo aspettava. Guardandolo in faccia ho visto la sua ferita ancora aperta. Ci vuole tempo per guarirla. Bisogna capire se Pago riuscirà a ricucire il rapporto con Serena con fiducia, dopo un tradimento, o se quella cicatrice continuerà a sanguinare. Pago, dopo Temptation Island Vip, non ha cercato o voluto Serena. Ma si è goduto suo figlio e la famiglia per ricominciare. Serena, invece, sta compiendo un percorso personale, perché solo ora si è resa conto veramente di tutto. Ha cercato una comunicazione che, secondo me, non c’è stata. La carta del Gf Vip è stata un tentativo. Sicuramente sta soffrendo e non bisogna accanirsi contro di lei.

Miriana che conosce molto bene Pago è convinta che il suo ex sia innamorato di Serena ma non si fidi più di lei.

Sono certa, però, che non lascerebbe mai il Grande Fratello Vip per Serena perché ora ha bisogno del suo spazio. A prescindere che tornino insieme o no, spero che stiano bene perché da tempo vivono un dolore reciproco. Un dolore che li ha portati a compiere questo difficile percorso. Non vorrei che il loro fosse uno di quei rapporti che si trascina inutilmente nel tempo. Me lo auguro per entrambi.

La Trevisan spiega anche che suo figlio non ha voluto vedere questo faccia a faccia in tv, preferendo giocare. Segue sempre Pago nelle dirette che trova divertenti mentre il confronto con la Enardu non lo ha interessato. La Trevisan si augura che il suo ex possa vivere in modo sereno questa esperienza nella casa in modo da capire cosa vuole davvero.