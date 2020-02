Claudia Gerini con la famiglia allargata sulla neve si lancia anche sulle piste (Foto)

Un amore che procede a gonfie vele quello tra Claudia Gerini e Simon Clementi, ormai li vediamo da tempo insieme, da qualche mese la famiglia dell’attrice è diventata allargata (foto). La rivista Vero mostra le immagini della Gerini sulla neve con le sue figlie Rosa e Linda e si parla già dei fiori d’arancio. Sarà la volta buona di vedere la splendida Claudia in abito bianco? Lei non si è mai tirati indietro dinanzi all’amore mettendo però sempre al primo posto le sue bambine. Non è la prima volta che Rosa e Linda conoscono il compagno di mamma ma c’è da dire che lei non è sempre stata fortunata pur vivendo grandi amori. Non si è mai accontentata ed è sempre stata alla ricerca dell’amore che la rendesse felice davvero. Adesso accanto a lei c’è Simon Clementi con cui fa coppia fissa da qualche mese. A unirli anche lo sci, una delle loro passioni, e con loro due a Cortina D’Ampezzo ci sono anche le figlie di Claudia Gerini.

CLAUDIA GERINI E SIMON CLEMENTI A CORTINA D’AMPEZZO

Ed eccoli tutti insieme sulle piste da sci con tante coccole per tutti. Non solo la tenerezza e la complicità tra i due fidanzati ma ovviamente anche dalla mamma per i suoi due gioielli. Una famiglia allargata tenerissima ma ovviamente sia Rosa e che Linda hanno anche i loro papà che le seguono con attenzioni e immenso amore.

CLAUDIA GERINI BELLISSIMA CHE SPETTACOLO IN COSTUME





L’attrice romana è un vero spettacolo, da un po’ è anche più in forma di prima e sulle piste si diverte tantissimo. Quando si accorge dei paparazzi che scattano foto su foto a lei e al suo compagno non si preoccupa di niente, prosegue la sua giornata in montagna, sorride, felice, mostra tutto alla luce del sole, serena. Spiega alla figlia più piccola i trucchi per sciare e poi a fine giornata tutti soddisfatti e con grandi sorrisi e baci.