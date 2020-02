Cena a casa di Belen e Stefano, cucina la mamma in attesa di Sanremo (Foto)

Anche la famiglia di Belen e Stefano De Martino segue il festival di Sanremo 2020, un po’ come tutti (foto). Una cena semplice a casa preparata da mamma Veronica Cozzani, il relax dopo una giornata di lavoro e finalmente i Rodriguez si sono riuniti. Tutti insieme a casa di Belen, ma cosa ha preparato la mamma per la cena? In cucina è la signora Cozzani a cuocere le patate, a lessare i broccoli che papà Gustavo porta ancora fumanti a tavola. Belen Rodriguez preferisce proprio quelli, verdura e niente patate, rimprovera anche Stefano che ne assaggia una: “Non si mangiano le patate quando si è a dieta”. Niente dieta invece per Ignazio Moser che si riempie il piatto e aggiunge anche la maionese. Forse pollo ma c’è anche altro nei piatti. Non manca mai la Coca Cola ma rigorosamente zero, senza calorie. Belen è molto attenta a ciò che mangia, preferisce cotture semplici ed evitare gli eccessi per sentirsi in forma, leggera, ma la Coca Cola appare spesso sulla sua tavola.

LA FAMIGLIA RODRIGUEZ RIUNITA PER IL FESTIVAL DI SANREMO

Prima ancora che inizi il festival è già tutto pronto, si cena. Mamma Veronica dopo avere cucinato scatta le foto alla sua famiglia, poi tocca a Belen fare i selfie. Stefano De Martino siede a capotovola, ma dall’altro lato c’è anche papà Rodriguez. I tre fratelli sono di nuovo insieme dopo un bel po’ di tempo.

La storia d’amore tra Cecilia e Ignazio procede a gonfie vele, Santiago come sempre è il più coccolato, il sereno è tornato per sempre tra Stefano e Belen, Jeremias al momento sembra sia single ma felice e così una serata a casa tutti insieme diventa un momento speciale.