GF VIP 4 c’è maretta tra Pago e Serena, lei si arrabbia e minaccia di andare via e non sa che stasera incontrerà la sua ex

Nella casa del Grande Fratello VIP si sa, succede che devi passare 24 ore su 24 con le persone, volente o nolente. E forse questo Serena Enardu e Pago non lo avevano messo in conto. Probabilmente hanno passato più tempo insieme in questi 10 giorni che negli ultimi anni ( lo hanno detto chiaramente che stavano insieme solo qualche giorno nella settimana visti i tanti impegni lavorativi che portavano Pago lontano dalla Sardegna). E forse, questa convivenza forzata, durante la quale magari non possono neppure dire realmente quello che pensano, non sta aiutando i due a comprendere quello che provano davvero. Sta di fatto che, dopo l’armonia iniziale, i baci, le coccole e gli abbracci, sono arrivati i primi “scazzi”. Serena in particolare sembra sentirsi sempre sotto esame e non sa ancora, tra l’altro, che nella puntata di domani sera avrà modo di incontrare la ex di Pago, Miriana, molto agguerrita e pronta a dire delle cose molto forti alla sarda.

Ma vediamo cosa sta succedendo in casa, con le ultime news dal Grande Fratello VIP 4.

MARETTA IN CASA AL GF VIP 4 TRA SERENA E PAGO: LE NEWS

Serena pare non stia prendendo di buon grado alcuni atteggiamenti del suo fidanzato e ieri glielo ha fatto notare: “Non è che se dici delle cose poi devo fare quello che dici tu. Tu a differenza mia ogni tanto hai la presunzione di farmi degli sguardi e degli appunti su delle cose che tu faresti in maniera diversa e io questa cosa non la faccio.“

La risposta di Pago: “Io dico quello che dico. Io ti dico che devi fare qualcosa? Tu sei stata libera nella tua vita di fare quello che vuoi e qui dentro è uguale. Io non ti dico quello che devi fare. […] Non è la presunzione, io faccio gli sguardi che voglio io, con chi voglio io e non per dire a te cosa devi fare. Cosa ti condiziono? Se mi da fastidio una cosa che fai tu te la faccio vedere. “

Serena non ha molto gradito quello che stava succedendo e ha scelto poi passare del tempo da sola, una cosa che Pago non ha condiviso. Serena però accusa Pago gli dice che forse lui ha ancora bisogno di tempo per capire quello che vuole. Scoppia a piangere e dice che non può continuare a pagare per qualcosa che ha fatto e che forse è meglio se va via.

Ma i problemi tra Pago e Serena sono tanti e i due avranno ancora tante cose di cui parlare fuori dalla casa. Come abbiamo sempre immaginato, forse quello non era il luogo ideale per la “reunion”.