Miriana Trevisan a Pomerrigio 5: “Pago alienato, ha perso il senso dei ruoli, anche quello di padre”

Nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda oggi 11 febbraio 2020 si è molto parlato di quello che è successo al Grande Fratello VIP ieri sera, in particolare di quello che è accaduto tra Pago e Serena. Dalla litigata in diretta a quello che poi il pubblico ha visto nel corso della lunga nottata infuocata…A commentare quanto successo ieri sera al GfF, nel salotto di Barbara d’Urso anche Miriana Trevisan che non ha affatto gradito quello che è stato lo scontro tra Pago e Serena, ma non solo. La ex moglie di Pago, che fino a questo momento non si era esposta commentando l’entrata di Serena in casa, questa volta vuole dire la sua perchè a suo dire, la presenza dell’Enardu sta cambiando il modo di essere di Pacifico.

La Trevisan ci tiene anche a dire subito una cosa per prendere le difese del suo ex cognato. Pedro doveva entrare in casa per parlare con Pago non di certo per tirare fuori questa storia dei like. Poi però ha scoperto la cosa e ha deciso di raccontare tutto. “Noi eravamo abbastanza scioccati quando lo abbiamo visto” ha detto la Trevisan riferendosi ai like che Serena aveva messo al tentatore di Temptation Island VIP.

MIRIANA TREVISAN VA ALL’ATTACCO: ECCO QUELLO CHE PENSA DI SERENA ENARDU

Miriana Trevisan non riesce neppure a comprendere quello che è stato l’atteggiamento di Serena rispetto a Pedro: “Aveva l’occasione di chiudere scusa. Pedro voleva aprire verso di lei, Serena poteva chiedere scusa, poteva dire che non ci aveva pensato e invece…“.

Barbara d’urso chiede se il piccolo sia in qualche modo influenzato da quello che succede, se si sta realmente distraendo. Miriana commenta: “Io quello che noto si, lui è distratto su tutto, sulla sua arte, sul suo sogno, sul suo spazio libero. Nicola un pochino ne risente. La mia famiglia e quella di Pacifico sono molto unite, le nostre sono un’unica famiglia e si…”. La Trevisan definisce il suo ex alienato, distratto da tutto quello che è il contorno e totalmente incapace di rendersi conto che intorno a lui succede dell’altro.

“Io come madre sarei abbastanza innervosita” ha detto Barbara mentre Miriana sottolinea che comunque Nicola sta benissimo e ricorda che Pacifico ha un rapporto stupendo. La conduttrice si rende conto che Miriana lo protegga ma sa bene che la situazione non è semplice perchè comunque ci sono i social, ci sono anche le battute a scuola…