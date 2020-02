Clizia Incorvaia un passo indietro con Paolo Ciavarro? Non vuole rendere conto a nessuno dei suoi sentimenti

Sono ore molto difficili quelle che Clizia Incorvaia sta vivendo nella casa del Grande Fratello VIP 4…Come mai? L’avevamo lasciata alle prese con un incontro passionale ieri sera nell’oblò con Paolo Ciavarro e poi…Pare che Clizia abbia iniziato a porsi delle domande chiedendosi sa davvero quello che succede tra lei e Paolo debba accadere davanti alle telecamere. Mentre parla con Licia Nunez infatti, più che mettere in discussione la storia con Paolo che non è non vuole che tutto questo succeda davanti alle telecamere. Il problema di Clizia è che già nei mesi passati ha dovuto rispondere pubblicamente in merito alle sue scelte in tema di vita privata e adesso avrebbe forse voluto viversi questa relazione fuori dalle telecamere. Si sente costretta a dover parlare di quello che non è ancora neppure nato, di dover giustificarsi, di dover rispondere alla domande di tutti. E parla sia delle persone che vivono con lei nella stessa casa che probabilmente anche alle domande fatte da Signorini.

CLIZIA FA UN PASSO INDIETRO CON PAOLO: HA BISOGNO DI TEMPO?

Tra poche ore ci sarà un’altra diretta del Grande Fratello Vip e magari il conduttore chiederà a Clizia qual è adesso il suo punto di vista su questa storia…Licia le dice che è comunque una donna di 35 anni e può gestire le sue cose anche se è chiaro, forse stava cercando una nuova leggerezza in questo reality che così facendo, potrebbe non avere…

Clizia sta valutando la scelta da prendere. Sa bene che Paolo è un ragazzo sensibile per cui se lei le dovesse chiedere del tempo lui comprenderebbe, come è già successo fino a oggi. Cosa deciderà quindi di fare, metterà un punto a questa storia, per poi ricominciare magari una volta che il gioco terminerà oppure proverà a lasciarsi andare, seguendo emozioni e cuore?

Al momento Clizia non sa davvero che pesci prendere e cerca di capire cosa sia meglio sia per lei che per Paolo…