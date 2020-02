Ida torna a Uomini e Donne e piange per Riccardo: il cavaliere risponde dai social

Tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è di nuovo crisi? Come avrete visto nella puntata di Uomini e Donne di oggi 13 febbraio 2020, la dama era molto turbata e non ha voluto parlare della loro storia. Riccardo non era presente in puntata: possibile che il cavaliere non abbia gradito il fatto che Ida sia tornata nel programma solo per la sfilata? Per il momento i due non hanno rivelato nulla di quello che è successo ma dai social è arrivata la svolta. Dopo le anticipazioni di questa puntata di Uomini e Donne infatti, Riccardo ha poi postato una foto su Instagram per spiegare che dopo l’annesima tempesta, c’era stata di nuovo la pace!

A UOMINI E DONNE LE LACRIME DI IDA: DAI SOCIAL LA RISPOSTA DI RICCARDO

“Io sono con te in ogni maledetto istante che ci vuole dividere e non ci riesce “ ha scritto qualche ora dopo la registrazione della puntata Riccardo sui social. Questo significa che dopo le lacrime di Ida a Uomini e Donne tra i due è invece tornato il sereno. Quello che è successo quindi, al momento non possiamo saperlo, forse i due lo racconteranno in un altro momento!

Adesso non ci resta che aspettare la festa degli innamorati, magari nel giorno di San Valentino arriveranno delle dediche d’amore che potranno far piacere a tutti i fans della coppia che sognano ancora di vedere Ida in abito da sposa…Sarà mica per questo che la Platano si è emozionata, vedendo le altre signore indossare l’abito da sposa?

L’unica probabilmente a sapere quello che è successo tra Riccardo e Ida è Gemma che ha pianto anche in studio dietro la sua amica. Ma non ha poi voluto dire nulla a Tina che le chiedeva i motivi di questo suo inutile pianto…Attendiamo quindi dai social altre rivelazioni.