Tra Alessandro e Serena Enardu più di un semplice flirt? Signorini sbarca a Uomini e Donne per scoprire la verità

Tante cose sono cambiate da quando Serena Enardu è entrata nella casa del Grande Fratello VIP e forse non sa che Alessandro, il tentatore che le aveva fatto perdere la testa quest’estate, è sbarcato a Uomini e Donne per corteggiare le due nuove troniste…Ma visto che lunedì sera tanto hanno fatto discutere i famosi like che Serena ha messo alle foto di Instagram del tentatore, la questione è diventata di un certo interesse tanto che Alfonso Signorini è sbarcato direttamente a Uomini e Donne per cercare di capirci qualcosa in più. In molti infatti sostengono che, a differenza di quanto detto da Serena da settembre a oggi, tra lei e Alessandro ci sia stato qualcosa di diverso da una semplice amicizia. E le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi, registrata il 13 febbraio 2020, a poche ore da San Valentino, ci rivelano proprio quella che è stata la missione di Signorini, arrivato nello studio di Canale 5 alla ricerca della verità.

A UOMINI E DONNE ARRIVA ALFONSO SIGNORINI PER FARE CHIAREZZA

Alfonso Signorini arriva a Uomini e Donne per provare a capire quello che è realmente successo tra Alessandro e Serena. Pare infatti che ci siano delle voci in giro: qualcuno dice che tra di loro ci sia stato qualcosa. Anche Tina Cipollari infatti sostiene che alcune sue amiche le hanno riferito di aver visto Serena in compagnia di Alessandro in Sardegna. Qualcuno dice che abbiano passato un weekend insieme. Il corteggiatore delle due nuove troniste preferisce non dire molto di quello che è successo spiega che tra lui e Serena c’è stata una conoscenza che però poi non è andata a finire come ci si aspettava ed è rimasta una amicizia. Non se la sente di dire se tra di loro ci sia stato qualcosa di intimo rispettando chiaramente una donna.

Va detto che nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda il 12 febbraio 2020, un amico di Serena aveva dichiarato che Pago, in questi mesi, avrebbe frequentato una ragazza. Probabilmente Serena lo sapeva visto che la cosa è arrivata a questo suo amico che lo ha riferito in televisione. Ma Pago sa quello che c’è stato davvero tra Serena e Alessandro? E’ questo il dubbio che viene anche perchè quei “mi piace” messi alle foto del tentatore avrebbero una importanza ben diversa…