Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi festeggiano un anno di amore dopo Uomini e Donne

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi festeggiano il loro primo anno d’amore dopo la partecipazione a Uomini e Donne. La coppia nata grazie al programma di Maria De Filippi è davvero inseparabile! Tant’è che hanno voluto condividere delle parole importanti sui social network per condividere il loro primo anno d’amore insieme ai loro fan. “Semplicemente un anno di noi. Claudia ti amo” ha scritto Lorenzo sul suo profilo Instagram postando una foto insieme alla sua fidanzata. E se Riccardi ha usato poche parole per festeggiare questo primo anniversario, Claudia Dionigi si è dilungata con un post lunghissimo. Andiamo a vedere che cosa ha scritto l’ex protagonista di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Claudia dimostra tutto il suo amore per Lorenzo dopo un anno insieme

Claudia Dionigi ha pubblicato un collage di foto su Instagram accompagnato da una lunghissima dedica per il suo Lorenzo Riccardi. “Pensavi che due paroline non te le avrei scritte?” si è così rivolta la ragazza al suo fidanzato. “Non sono molto brava ad esprimere i miei sentimenti, e tu lo sai bene, perché ogni volta che ti guardo e provo a dirti qualcosa di carino mi imbarazzo… Come dici sempre tu? Amore quanto ti sei vergognata?

Ed io: Na cifra” ha scritto Claudia nel suo post social. “Non voglio partire dal principio perché se ad oggi siamo ancora inseparabili significa che è stato un anno ricco di emozioni, di risate quelle belle e vere, di novità , anche di momenti tristi ma ci siamo sempre stati l’uno per l’altro“ ha continuato la Dionigi nella dedica per il primo anno d’amore insieme al suo Lorenzo.

Claudia e Lorenzo inseparabili dopo Uomini e Donne: primo anno insieme e parole d’amore

“Da che però mi sembrava che tutto fosse un SOGNO, perché diciamoci la verità ci siamo scelti, anzi MI HAI SCELTA in una situazione un po’ insolita…poi ho realizzato quanto tu fossi LA REALTÀ più bella che potessi mai vivere…“ sono ancor le parole di Claudia Dionigi nel lungo post su Instagram. “E niente Cobra …Te amo. P.s. Ho evitato di elencare tutti i nomignoli che ogni giorno ti do perché tanto le cobrine li conoscono a memoria” ha poi concluso la fidanzata di Lorenzo Riccardi.

Claudia e Lorenzo sembrano davvero più innamorati che mai dopo il loro primo anno insieme. E voi che cosa ne pensate di questa bellissima coppia nata grazie a Uomini e Donne?