Le fedi e il viaggio di nozze di Samanta Togni e Mario Russo, la favola è reale (Foto)

A metà tra tradizione e originalità, il matrimonio di Samanta Togni e Mario Russo è una vera favola e gli sposi dopo il sì di ieri sono già partiti per il viaggio di nozze (foto). Gli sposi sembrano avere fretta di godersi la loro vita insieme e hanno ragione, sono così innamorati. Molto originale la richiesta di Samanta Togni agli invitati di vestirsi artistici, bellissima lei nel suo abito bianco ma per niente classico, una versione maschile deliziosa, poi si torna alla tradizione perché dopo il sì hanno salutato tutti, sono saliti sull’aereo, direzione Helsinki o forse Paradiso. In Finlandia, il loro primo viaggio da marito e moglie e ovviamente sono entrambi al settimo cielo. Dopo la gran festa di ieri in Umbria è il momento di concentrarsi solo sul loro amore. Di aerei ne hanno presi tanti, per lavoro e per incontrarsi, per stare insieme anche solo poche ore, adesso è luna di miele.

SAMANTA TOGNI E MARIO RUSSO MOSTRANO LE FEDI

Anche qui torna la tradizione, due fedi classiche, d’oro, semplice perché semplice è il loro amore. Si sono incontrati per caso sul treno tra un lavoro e un altro e dopo pochi mesi sono pronti a viaggiare per sempre insieme mano nella mano. Siamo certi che presto mostreranno le foto del loro viaggio di nozze, mentre gli scatti del matrimonio sono tutti un po’ rubati dagli invitati che li hanno postati sui social.











Testimone della sposa uno degli amici del cuore della splendida ballerina di Ballando con le Stelle, o meglio ex ballerina, Samuel Peron. Elegantissimo il ballerino con la sua compagna, immensamente felice per l’amica e collega, per un amore appena nato e già così grande. Tantissimi gli auguri sui social per la nuova famiglia, tanti i protagonisti di Ballando che hanno voluto lasciare un messaggio per entrambi.

Le fedi e il viaggio di nozze di Samanta Togni e Mario Russo, la favola è reale (Foto)