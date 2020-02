Famiglia allargata per Eleonora Pedron e Fabio Troiano, tutti insieme per una pizza (Foto)

Una storia d’amore che procede a gonfie vele quelle tra Eleonora Pedron e Fabio Troiano e la rivista Diva e Donna mostra le foto della famiglia allargata (foto). Per la prima volta l’ex Miss Italia si sente libera di dire che è davvero felice e forse di iniziare a pensare al matrimonio. “Non ho paura di dire che finalmente sto bene” ha commentato, e si vede, bellissima l’intesa per la coppia ma anche con i figli di Eleonora. Tutti insieme a mangiare una pizza, la famiglia allargata appare per la prima volta. La Pedron e Max Biaggi sono sempre stati molto attenti con i loro bambini, li hanno sempre messi al primo posto, è soprattutto per loro che hanno continuato a volersi bene e continuare a crescerli insieme in pieno accordo. Con Fabio Troiano e i piccoli Ines e Leon la gioia per la splendida showgirl è totale. Il settimanale di gossip li ha beccati in pizzeria, una famiglia come tante.

PRIMA PIZZA E POI TUTTI A CASA CON FABIO TROIANO

Come fanno tanti genitori quando la pizza avanza così hanno fatto Eleonora e Fabio, hanno chiesto di portare gli avanzi nel classico cartone. Una serata in pizzeria tra giochi e risate, chiacchiere e tanta serenità.











Loro due si frequentano dalla scorsa estate e per qualcuno hanno un po’ bruciato le tappe ma non è per niente vero, l’amore quando arriva va preso al volo. Dopo tanti anni d’amore tra l’ex Miss Italia e Max Biaggi ci sono stati altri amori per entrambi ma finalmente sembra che per Eleonora Pedron sia arrivato l’uomo giusto che ha conquistato non solo il suo cuore ma anche i suoi bambini.

L’attore scherza soprattutto con Leon mentre lei coccola la sua principessa. Non vediamo l’ora dell’annuncio delle nozze e di ammirare per la prima volta l’ex reginetta di bellezza.