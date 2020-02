Jeremias Rodriguez e Soleil vivono ancora insieme nonostante la storia finita: la rivelazione

Jeremias Rodriguez ha rilasciato un’intervista per Novella 2000 in cui ha parlato, quasi inevitabilmente, di Soleil Sorge. Il fratello di Belen e la ex protagonista di Uomini e Donne si sono conosciuti grazie alla partecipazione a L’Isola dei Famosi. La loro relazione è iniziata proprio sulle spiagge dell’Honduras per poi continuare in Italia. Questa storia d’amore ha fatto parlare e non poco soprattutto dopo la crisi dei due protagonisti. La relazione tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge è terminata ma l’ex naufrago ha dichiarato che vivono ancora insieme. Ma non solo questo. Andiamo a scoprire che cosa ha detto Jeremias sul rapporto attuale con Soleil.

Soleil è ancora innamorata di Jeremias: Il Rodriguez parla del loro rapporto attuale

In queste settimane Soleil Sorge è una delle protagoniste di Pechino Express, in coppia con la madre Wendy. E nel frattempo Jeremias Rodriguez ha dichiarato qualcosa sul suo attuale rapporto con la concorrente del reality adventure. “Non c’è alcun rancore e viviamo ancora insieme. La nostra relazione è finita perché non andavamo d’accordo su parecchie cose… Le nostre strade non si sono divise totalmente, ma non posso pensare a un ritorno di fiamma. Vivere insieme, non sempre vuol dire stare insieme. Per adesso mi va bene così” ha così dichiarato Jeremias a Novella 2000. L’ex della Sorge ha pure rivelato che Soleil è ancora innamorata di lui nonostante tutto.

Jeremias Rodriguez dopo Soleil, è fidanzato con Martina Luchena? “Per ora…”

Jeremias ha dunque escluso il ritorno di fiamma con Soleil ma dobbiamo ricordare che ultimamente è stato protagonista di un gossip insieme a Martina Luchena. Il fratello delle Rodriguez e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne stanno davvero insieme? A rispondere è stato proprio Jeremias: “Ci siamo visti ma non c’è niente”. Poi ha però specificato: “Per ora”. Dunque forse è ancora presto per parlare di una relazione tra l’ex naufrago e la bella Martina Luchena ma in futuro prossimo chissà che non nasca davvero un sentimento tra di loro.

E voi che cosa ne pensate dell’attuale rapporto tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge? E della sua vicinanza con Martina Luchena? Vi piacerebbero come coppia?