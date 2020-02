La crisi tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza, lei è con Eros in Brasile? (Foto)

Si inizia già a parlare di crisi tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza; è bastata l’assenza di foto della coppia insieme per un tempo ritenuto troppo lungo che per il gossip è un amore già pronto a finire (foto). È davvero scoppiata la crisi tra l’ex moglie di Eros Ramazzotti e il suo nuovo compagno o entrambi desiderano mantenere il massimo riserbo sulla loro vita privata? Già da ottobre il gossip ha iniziato a parlare di qualche problemino per la coppia ma poi li abbiamo visti bellissimi e innamorati ancora una volta insieme, adesso che succede? Come sempre a Marica Pellegrinelli non farà piacere sapere che si spettegola sulla sua vita privata e magari presto posterà qualcosina per zittire tutti ma intanto sembra che lei sia in Brasile con Eros Ramazzotti. Il cantante è impegnato con il suo tour e non è la prima volta che la sua ex moglie lo accompagna, è una premessa che hanno già fatto quando si sono separati.

EROS E MARICA PELLEGRINELLI INSIEME IN BRASILE?

E’ un caso che mentre Ramazzotti canta a San Paolo lei posta foto aggiungendo cuori e bandiera del Brasile? No, è molto probabile che abbiano trascorso qualche giorno tutti insieme nel meraviglioso Paese dopo il cantante romano era impegnato con alcuni suoi concerti. Ancora più probabile che con l’ex coppia ci fossero anche i figli. Eros e Marica si sono lasciati ma sono in ottimi rapporti, non dimenticano l’amore che li ha legati per tanti anni e ovviamente che sono i genitori di Raffaela Maria e Gabrio Tullio.

In tutto questo Charley Vezz che posto occupa? Dicono che abbiano trascorso il giorno di San Valentino da separati e che di notte lui si sia diretto nella tenuta di famiglia nelle Langhe. Questo basta per parlare di crisi?